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बक्सर में पारा 40 डिग्री के पार, डीएम का बड़ा फैसला, 31 मई तक बंद रहेंगे सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल

Buxar School Closed: बिहार में भीषण गर्मी और हीट वेव के बीच बक्सर जिला प्रशासन का बड़ा फैसला किया है. डीएम साहिला ने 45°C तापमान को देखते हुए कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल, आंगनबाड़ी और कोचिंग संस्थान 31 मई तक बंद करने का आदेश जारी किया है.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: May 19, 2026, 10:47 AM IST

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बक्सर में पारा 40 डिग्री के पार, डीएम का बड़ा फैसला, 31 मई तक बंद रहेंगे सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल
बक्सर में पारा 40 डिग्री के पार, डीएम का बड़ा फैसला, 31 मई तक बंद रहेंगे सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल

Buxar School Closed: पूरे बिहार में पड़ रही प्रचंड गर्मी और लगातार बढ़ रहे तापमान ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. भीषण गर्मी और लू के कारण दिन के समय घर से बाहर निकलना भी लोगों के लिए चुनौती बन गया है. इसी बीच बिहार के बक्सर जिले में बढ़ती गर्मी और तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. बक्सर की डीएम सुश्री साहिला ने जिले के सभी सरकारी और गैर-सरकारी विद्यालयों के संचालन पर 31 मई तक रोक लगाने का आदेश जारी किया है. बताया जा रहा है कि जिले का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है.

डीएम द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि भीषण गर्मी और हीट वेव की स्थिति को देखते हुए कक्षा 1 से 8 तक के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों तथा कोचिंग संस्थानों का संचालन अगले आदेश तक बंद रहेगा. प्रशासन का मानना है कि छोटे बच्चों पर गर्मी का असर अधिक पड़ सकता है.

ये भी पढ़ें: समस्तीपुर बना 'अंगारा'! 42 डिग्री में छूटे पसीने, बच्चों के लिए बदले स्कूलों के नियम

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वहीं कक्षा 8 से ऊपर के छात्रों की पढ़ाई सुबह से लेकर 11 बजे तक ही कराने का निर्देश दिया गया है. जिला शिक्षा विभाग को जारी आदेश में DM ने स्पष्ट किया है कि मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में और वृद्धि होने की संभावना है. ऐसे में बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया गया है.

प्रशासन ने अभिभावकों से भी अपील की है कि तेज धूप और लू के दौरान बच्चों को घर से बाहर निकलने से बचाएं तथा उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी और अन्य तरल पदार्थ देते रहें. DM के इस फैसले के बाद अभिभावकों ने राहत की सांस ली है और प्रशासन के इस कदम की सराहना की जा रही है.

रिपोर्ट: अजय कुमार

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