बक्सर में दोपहर में कर्फ्यू जैसा सन्नाटा! 40 डिग्री से पार पहुंचा तापमान, डीएम ने की लोगों से ये अपील

Buxar News: बक्सर जिले में तापमान 40 डिग्री के ऊपर पहुंचते ही डीएम ने दोपहर में कामकाज पर रोक लगा दी है. जारी निर्देश के अनुसार, 11:30 बजे तक स्कूल और कोचिंग सेंटर चलेंगे. साथ ही दोपहर में घर से बाहर नहीं निकलने की डीएम ने लोगों से अपील की है.
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Buxar Temperature: बिहार के बक्सर जिले में सूरज तू तपिश ने आम जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है. तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है. 40 डिग्री से ऊपर तापमान पहुंचते ही जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है. तपती धूप और लू के थपेड़ों से लोगों को बचने की सलाह दी जा रही है. वहीं, बक्सर के डीएम ने खासकर बच्चों और कामकाजी लोगों को बचाने के लिए घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की है.
स्कूलों और कोचिंग संस्थानों के लिए नया टाइम-टेबल
डीएम ने बढ़ते तापमान ध्यान में रखते हुए जिले के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और निजी कोचिंग संस्थानों के लिए नया आदेश जारी किया है. जारी आदेश के अनुसार, अब जिले के सभी शैक्षणिक संस्थान सुबह 11:30 बजे के बाद संचालित नहीं किए जाएंगे. स्कूल प्रबंधन को हर हाल में 11:30 बजे तक छुट्टी कर बच्चों को घर भेजने की व्यवस्था करनी होगी.
दोपहर के कामकाज पर रोक
भीषण गर्मी में खुले आसमान के नीचे काम करने वाले मजदूरों और कामगारों के लिए भी आदेश जारी किया गया है. साथ ही इन लोगों को हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए डीएम ने दोपहर के वक्त बाहरी कामकाज पर पूरी तरह रोक लगा दी है.
जारी प्रशासनिक गाइडलाइन के अनुसार, दोपहर 12:00 बजे से लेकर शाम 4:00 बजे तक की अवधि में सड़क निर्माण, मनरेगा कार्य, भवन निर्माण पर रोक रहेगी.
रिपोर्ट: अजय कुमार राय
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