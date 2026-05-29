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Buxar Weather: बक्सर में अचानक बदला मौसम, तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश, गर्मी से मिली बड़ी राहत

Buxar Weather: बक्सर में अहले सुबह मौसम ने अचानक करवट ली। धूल भरी आंधी, तेज गर्जन और बारिश से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली। तापमान में 6 से 7 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई, वहीं किसानों ने इस बारिश को खेती के लिए अच्छा बताया.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: May 29, 2026, 09:26 AM IST

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Buxar Weather: बक्सर में अचानक बदला मौसम: तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश, गर्मी से मिली बड़ी राहत
Buxar Weather: बक्सर में अचानक बदला मौसम: तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश, गर्मी से मिली बड़ी राहत

Buxar Weather: बक्सर में अहले सुबह मौसम ने अचानक करवट ले ली. धूल भरी आंधी, तेज गर्जन और बारिश के साथ जिले का मौसम पूरी तरह बदल गया. कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों को बड़ी राहत मिली है. सुबह होते ही आसमान में काले बादल छा गए और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई.

बारिश होने से तापमान में करीब 6 से 7 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई, जिससे मौसम खुशनुमा हो गया. भीषण गर्मी के कारण लोग घरों में कैद रहने को मजबूर थे, लेकिन बारिश के बाद लोगों ने राहत की सांस ली. सड़कों पर भी लोगों के चेहरे पर सुकून नजर आया और गर्म हवाओं से परेशान लोगों को काफी राहत मिली.

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वहीं किसानों के चेहरे पर भी खुशी देखने को मिली. किसानों का मानना है कि रोहिणी नक्षत्र में बारिश होना खेती के लिए बेहद शुभ माना जाता है. इससे खेतों में नमी बढ़ेगी और धान की खेती की तैयारी करने में आसानी होगी. किसानों ने कहा कि समय पर हुई बारिश से खेती कार्य को गति मिलेगी और फसलों को भी फायदा पहुंचेगा.

मौसम विभाग ने भी अगले कुछ दिनों तक आंधी और हल्की बारिश की संभावना जताई है. हालांकि तेज हवा के कारण कुछ जगहों पर पेड़ों की डालियां टूटने और बिजली आपूर्ति प्रभावित होने की खबर भी सामने आई है. बावजूद इसके, बारिश ने लोगों को तपती गर्मी से बड़ी राहत दी है और पूरे जिले का मौसम सुहावना बना दिया है.

रिपोर्ट: अजय कुमार राय

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