सीएम नीतीश कुमार ने बक्सर के नावानगर विशेष औद्योगिक क्षेत्र का किया दौरा, उत्पादन इकाइयों का लिया जायजा

CM Nitish Buxar Visit: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को बक्सर पहुंचकर नावानगर विशेष औद्योगिक क्षेत्र का दौरा किया. उन्होंने यहां स्थापित विभिन्न औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया और अधिकारियों से चल रही गतिविधियों की जानकारी ली. उनके साथ उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे. दौरे के दौरान सीएम ने उद्योगों के संचालन, उत्पादन और विस्तार योजनाओं पर अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की.

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश में औद्योगिक विकास को तेज गति देने के लिए लगातार काम कर रही है. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि उद्योगों के विस्तार और नई इकाइयों की स्थापना पर तेजी से कार्रवाई की जाए. साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि रोजगार के अधिक से अधिक अवसर पैदा हों. उनका मानना है कि उद्योग मजबूत होंगे तो स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और क्षेत्र का विकास भी होगा.

मुख्यमंत्री ने प्लांट, बॉटलिंग यूनिट और एथेनॉल प्लांट का भी दौरा किया. सबसे पहले उन्होंने वरुण वीवरेज लिमिटेड में जाकर वहां की उत्पादन प्रक्रिया को देखा. उन्होंने पेय पदार्थ बनने की तकनीक और उसकी गुणवत्ता जांच प्रणाली के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली. मौके पर मौजूद टीम ने उन्हें उत्पादन क्षमता और भविष्य की योजनाओं के बारे में बताया.

इस औद्योगिक क्षेत्र में बियाडा की करीब डेढ़ सौ एकड़ जमीन चिन्हित की गई है. इसमें से तीन कंपनियों को भूमि आवंटित हो चुकी है और कुछ इकाइयों में उत्पादन भी शुरू हो गया है. अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि आने वाले समय में और कंपनियों के यहां निवेश करने की संभावना है. इससे क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियां और तेज होंगी.

बक्सर पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री ने यहां निर्माणाधीन गंगा पुल का हवाई सर्वेक्षण भी किया. उन्होंने पुल की प्रगति और निर्माण की गुणवत्ता से जुड़े पहलुओं की जानकारी ली. सरकार की कोशिश है कि यह पुल तय समय में पूरा हो ताकि यातायात और कनेक्टिविटी में सुधार हो सके.

उद्योगों के प्रति मुख्यमंत्री की दिलचस्पी हाल के दिनों में लगातार देखी जा रही है. कुछ दिन पहले उन्होंने हाजीपुर के औद्योगिक क्षेत्र का दौरा किया था. वहां उन्होंने न्यू जील सीजनल वियर प्राइवेट लिमिटेड, कॉम्पीटेंस एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड और ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसी कंपनियों का निरीक्षण किया था. उन्होंने उत्पादन, बाजार और विस्तार की संभावनाओं पर विस्तृत बातचीत की थी.

इनपुट- आईएएनएस