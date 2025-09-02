Dumraon Vidhan Sabha Seat: डुमरांव में बुलंद हुआ था लाल सलाम, क्या वापसी कर पाएगी JDU? देखें समीकरण
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2906314
Zee Bihar JharkhandBH Buxar

Dumraon Vidhan Sabha Seat: डुमरांव में बुलंद हुआ था लाल सलाम, क्या वापसी कर पाएगी JDU? देखें समीकरण

Dumraon Vidhan Sabha Chunav: डुमरांव विधानसभा क्षेत्र में भी चुनावी माहौल गर्म है. 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में सीपीआई(एमएल)(एल) के अजीत कुशवाहा ने महागठबंधन के तहत जेडीयू की अंजुम आरा को 24 हजार 415 मतों से शिकस्त दे दी थी. इस बार प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भी अपना किस्मत अजमाएगी. अब देखना होगा कि भाकपा माले अपना सीट बचाने में कामयाब होती है या फिर जेडीयू वापसी करने में कामयाब होगी.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Sep 02, 2025, 05:55 PM IST

Trending Photos

डुमरांव विधानसभा सीट
डुमरांव विधानसभा सीट

Dumraon Assembly Seat Profile: बक्सर जिले की डुमरांव का इतिहास का काफी पुराना है. एक समय यह डुमरांव राज की राजधानी हुआ करता था. इतिहासकारों के मुताबिक, डुमरांव नगर की स्थापना 1709 में राजा होरिल सिंह ने की थी. वह अपने राज्य की जनता के विद्रोह को दबाने के मुगलों की मदद लेने में भी संकोच नहीं करते थे. बदले में मुगलों ने डुमरांव राज को विशाल जमींदारी बना दिया. जिसकी जमींदारी बक्सर से उत्तर प्रदेश के बलिया तक फैली हुई थी. हालांकि, आज के डुमरांववासी उन्हें विश्वासघाती मानते हैं. डुमरांव विधानसभा सीट के अंतर्गत चिलहरी, कुशलपुर, भोजपुर कदीम, भोजपुर जदीद, छतनवार, नुआंव, सोवां, अड़ियांव, नंदन, लखनडीहरा और दमराँव प्रखंड की ग्राम पंचायतें आती हैं. 

सियासी इतिहास

डुमरांव विधानसभा सीट की स्थापना 951 में हुई थी और अब तक यहां 17 बार वोट डाले जा चुके हैं. शुरुआती दौर में यहां कांग्रेस का दबदबा देखने को मिलता था, लेकिन इसके बाद समाजवादियों और वामपंथियों  को कामयाबी हासिल हुई. सबसे ज्यादा कांग्रेस ने सात बार जीत दर्ज की है, जबकि जनता दल, जनता दल (यूनाइटेड) और निर्दलीय प्रत्याशी दो-दो बार विजयी रहे हैं. इसके अलावा सीपीआई, समाजवादी पार्टी, अखिल जन विकास दल और सीपीआई(एमएल)(एल) को एक-एक बार सफलता मिली है. साल 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में सीपीआई(एमएल)(एल) के अजीत कुशवाहा ने महागठबंधन के तहत जेडीयू की अंजुम आरा को 24 हजार 415 मतों से शिकस्त दे दी थी. 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में बक्सर संसदीय सीट से आरजेडी के सुधाकर सिंह ने बीजेपी के मिथिलेश तिवारी को मात दी थी.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- राजपुर में 1980 के बाद 2020 में कांग्रेस को मिली थी सफलता, इस बार वापसी करेगी JDU?

जातीय समीकरण

इस सीट पर कुल 3 लाख 31 हजार मतदाता हैं. जिनमें से 1 लाख 73 हजार पुरुष हैं, जबकि 1 लाख 57 हजार महिला मतदाता हैं. इस सीट पर यादव, मुस्लिम, रविदास वोटर महत्वपूर्ण भूमिका में हैं. यहां 13.63% अनुसूचित जाति, 1.25% अनुसूचित जनजाति और 7.1% मुस्लिम मतदाता हैं. यह क्षेत्र मुख्य रूप से ग्रामीण है, जिसमें केवल 12.88% मतदाता शहरी हैं. पिछले 15 सालों में इस सीट पर एकतरफा किस दल का प्रभाव नहीं रहा है. इस बार प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भी अपना किस्मत अजमाएगी. अब देखना होगा कि भाकपा माले अपना सीट बचाने में कामयाब होती है या फिर जेडीयू एक बार फिर से इसे जीतने में कामयाब होगी.

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Dumraon Assembly Seatbihar chunav 2025

Trending news

Dumraon Assembly Seat
डुमरांव में बुलंद हुआ था लाल सलाम, क्या वापसी कर पाएगी JDU? देखें समीकरण
Bhagalpur News
भागलपुर के पीरपैंती में बनेगा बिहार का सबसे बड़ा पावर प्लांट, 21000 करोड़ होगी लागत
Krishna Hegde News
राहुल गांधी के पास 'हाइड्रोजन नहीं फुस्‍सी बम होगा, कृष्णा हेगड़े का पलटवार
MLC Saurabh Kumar
RJD MLC की पत्नी रश्मि को तेजस्वी ने खुद कराया पार्टी में शामिल, यहां जलेगी लालेटन?
Rajpur Assembly Seat
राजपुर में 1980 के बाद 2020 में कांग्रेस को मिली थी सफलता, इस बार वापसी करेगी JDU?
Patna Tourism
पटना मरीन ड्राइव पर चलेगी डबल डेकर बस, गंगा किनारे मिलेगा नया सफर का अनुभव
Akshara Singh news
अक्षरा सिंह पहुंची मां विंध्यवासिनी के दरबार, उतारी मां की आरती
Giridih news
सोचिए! मात्र 50 रुपए के लिए दोस्त ने दोस्त को मार डाला, जो कल्पना से भी परे है
pappu yadav news
'राहुल गांधी जैसा इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा',सांसद पप्पू यादव ने कहा
Bihar bandh
NDA ने किया बिहार बंद का ऐलान, पीएम मोदी को गाली देने पर बीजेपी का हल्ला बोल
;