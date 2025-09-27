डुमरांव महाराज चंद्रविजय सिंह का निधन, दिल्ली के अपोलो अस्पताल में ली अंतिम सांस

डुमरांव राज परिवार के मुखिया महाराज चंद्रविजय सिंह का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया. वे पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे. अचानक हालत बिगड़ने पर उन्हें दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां शनिवार अपराह्न लगभग तीन बजे उन्होंने अंतिम सांस ली. निधन की खबर मिलते ही पूरे बक्सर और डुमरांव क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई.

करीब तीन-चार साल पहले कोलकाता में उनका प्रोस्टेट कैंसर का इलाज सफलतापूर्वक हुआ था. इसके बाद वे पूरी तरह स्वस्थ हो गए थे. लेकिन हाल ही में रूटीन चेकअप के दौरान डेंगू की पुष्टि हुई और उनकी प्लेटलेट्स तेजी से गिरने लगी. अचानक स्थिति गंभीर होने पर उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें बचा नहीं सके.

निधन की सूचना मिलते ही डुमरांव स्थित भोजपुर कोठी में बड़ी संख्या में लोग पहुंचने लगे. स्थानीय नागरिक, गणमान्य लोग, बुद्धिजीवी और राजनीतिक-सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि उनके अंतिम दर्शन को उमड़ पड़े. हर किसी की आंखें नम थीं.

15 जून 1947 को जन्मे चंद्रविजय सिंह अपने पिता महाराजा कमल बहादुर सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे. पिता की अस्वस्थता को देखते हुए बांके बिहारी मंदिर में उनकी ताजपोशी की गई और उन्हें डुमरांव का वर्तमान महाराज घोषित किया गया. राजसी ठाठ के बावजूद उनका मन हमेशा आमजन के बीच ही रहा.

महाराज के पुत्र शिवांग विजय हाल ही में राजनीति में सक्रिय हुए थे और विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे. उनका जन सुराज से जुड़ना चर्चा में था, लेकिन इस दुखद घटना ने उनकी राजनीतिक तैयारी को गहरा आघात पहुंचाया है. महाराज अपने पीछे पत्नी कनिका सिंह और दो पुत्र शिवांग विजय एवं समृद्ध विजय को छोड़ गए हैं.

स्थानीय लोग कहते हैं कि महाराज ने कभी अपने राजसी ठाठ को आम लोगों के जीवन से ऊपर नहीं रखा. वे सीधे संवाद में विश्वास रखते थे. त्योहारों और आयोजनों में उनकी मौजूदगी से लोगों में आत्मीयता का भाव जागता था. खासकर भोजपुरी प्रेम ने उन्हें हर वर्ग के बीच प्रिय बना दिया.

महाराज चंद्रविजय सिंह के निधन ने पूरे जिले को शोकाकुल कर दिया है. उनकी बेबाकी, सरलता और भोजपुरी भाषा से जुड़ाव हमेशा याद रखा जाएगा. लोगों का कहना है कि वे भले ही अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन डुमरांव की पहचान और स्वाभिमान के रूप में उनका नाम हमेशा इतिहास में अमर रहेगा.

आईपीएस अधिकारी विकास वैभव ने डुमरांव महाराज चन्द्र विजय सिंह के आकस्मिक निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है. उन्होंने अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि उनके साथ बिताए पल की स्मृतियाँ हमेशा उनके मन में अमिट रहेंगी. विकास वैभव ने महाराज को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की.

