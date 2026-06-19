Bihar Politics: 'लालू जी सठिया गए हैं, अब...', RJD अध्यक्ष पर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का विवादित बयान

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Bihar Politics: बक्सर के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का बर्मशी समाज की ओर से भव्य स्वागत किया गया. इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव और महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा. शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने राजद अध्यक्ष पर विवादित बयान देते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव अब सठिया गए हैं, उन्हें तीर्थ यात्रा करना चाहिए, ताकि उन्होंने जो पाप किए हैं, वह धुल सकें. मिथिलेश तिवारी ने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सरकार चला रहे हैं, जबकि लालू प्रसाद अभी भी लगातार पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं.
शिक्षा मंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष दबाव बनाकर सरकार से गलत फैसले करवाना चाहता है, लेकिन एनडीए सरकार किसी दबाव में काम करने वाली नहीं है. उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले इन्हीं लोगों के शासन में आम जनता को सुरक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ता था. आज यही लोग अपनी सुरक्षा वापस करने की बात कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि जब ये लोग घर से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं तो उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता भी नहीं है.