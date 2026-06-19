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Bihar Politics: 'लालू जी सठिया गए हैं, अब...', RJD अध्यक्ष पर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का विवादित बयान

बक्सर के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का बर्मशी समाज की ओर से भव्य स्वागत किया गया. इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव और महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 19, 2026, 06:59 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 06:59 AM IST
Bihar Politics: 'लालू जी सठिया गए हैं, अब...', RJD अध्यक्ष पर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का विवादित बयान
Image Credit: मिथिलेश तिवारी (फाइल फोटो)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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