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बक्सर में मंडराया बाढ़ का खतरा, वार्निंग लेवल पार कर खतरे के निशान की ओर बढ़ रही गंगा, 6 प्रखंड अलर्ट पर

Buxar News: बक्सर में गंगा नदी का जलस्तर बेकाबू हो रहा है. यह वार्निंग लेवल 59.32 मीटर को पार कर गया है. वहीं, जिले की धर्मावती और कर्मनाशा नदी भी अपने पूरे उफान पर बह रही है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 31, 2026, 07:52 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 07:52 AM IST
बक्सर में मंडराया बाढ़ का खतरा, वार्निंग लेवल पार कर खतरे के निशान की ओर बढ़ रही गंगा, 6 प्रखंड अलर्ट पर
Image Credit: बक्सर में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ा, वार्निंग लेवल पार (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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