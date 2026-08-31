/बक्सर में मंडराया बाढ़ का खतरा, वार्निंग लेवल पार कर खतरे के निशान की ओर बढ़ रही गंगा, 6 प्रखंड अलर्ट पर

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पहाड़ी इलाकों में लगातार हुई बारिश का असर अब बक्सर में गंगा नदी के जलस्तर पर दिखाई देने लगा है. गंगा का पानी तेजी से बढ़ते हुए वार्निंग लेवल को पार कर खतरे के निशान की ओर बढ़ रहा है. जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि से जिले में बाढ़ का खतरा एक बार फिर बढ़ गया है.
स्थानीय लोग संभावित बाढ़ की स्थिति को लेकर सतर्क हो गए
केंद्रीय जल आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक, गंगा का पानी 31 अगस्त, 2026 दिन सोमवार की सुबह 6 बजे तक वार्निंग लेवल 59.32 मीटर को क्रॉस करते हुए 59.66 मीटर पहुंच गया है, जबकि खतरा का निशान 60.32 है. प्रशासन और स्थानीय लोग संभावित बाढ़ की स्थिति को लेकर सतर्क हो गए हैं.
गंगा नदी में बढ़ते जलस्तर के साथ सहायक नदियां भी उफान पर आ गई
वहीं, गंगा नदी में बढ़ते जलस्तर के साथ बक्सर जिले की सहायक नदियां भी उफान पर आ गई हैं. धर्मावती, कर्मनाशा और ठोरा नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है. नदियों का पानी तेजी से फैलने के कारण निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है.
प्रशासन की ओर से भी स्थिति पर नजर रखी जा रही
मिली जानकारी के अनुसार, बक्सर जिले के बक्सर, इटाढ़ी, चौसा, सिमरी, चक्की और ब्रह्मपुर प्रखंड में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है. कई इलाकों में पानी तेजी से फैलने लगा है. गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन की ओर से भी स्थिति पर नजर रखी जा रही है.
नदियों के किनारे नहीं जाने की अपील की जा रही
नदी किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक रूप से गंगा की सहायक नदियों के किनारे नहीं जाने की अपील की जा रही है. जलस्तर में इसी तरह वृद्धि जारी रही, तो आने वाले समय में बाढ़ का संकट और गंभीर हो सकता है.
रिपोर्ट: अजय कुमार राय