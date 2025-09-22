'राम के आदर्श अपनाकर करें राष्ट्र निर्माण में योगदान', बक्सर में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का युवाओं से अपील

बक्सर जिले के सिमरी में रविवार को बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का एक दिवसीय दौरा हुआ. उनके आगमन को लेकर पूरे क्षेत्र में व्यापक तैयारी की गई थी. राज्यपाल का यह दौरा सिमरी काली पूजा समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के तहत था. इस दौरान वे रामकथा महोत्सव में शामिल हुए और सामूहिक विवाह समारोह में वर-वधुओं को आशीर्वाद दिया.

राज्यपाल दोपहर करीब 1:30 बजे सिमरी पहुंचे. उनके स्वागत के लिए जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद बनाया था. हेलीपैड से लेकर काली मंदिर तक का बारीकी से निरीक्षण किया गया. अधिकारी लगातार स्थल का जायजा लेते रहे ताकि किसी भी प्रकार की चूक न हो. कार्यक्रम संपन्न होने के बाद राज्यपाल शाम 3:30 बजे हवाई मार्ग से पटना रवाना हो गए.

रामकथा महोत्सव के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि भगवान राम का जीवन केवल एक कथा नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए मार्गदर्शक है. उन्होंने कहा कि रामकथा हमें त्याग, मर्यादा और न्याय का पाठ पढ़ाती है. राम के आदर्शों पर चलकर ही आत्मा और परमात्मा का मिलन संभव है.

राज्यपाल ने विशेष रूप से युवाओं से अपील की कि वे भगवान राम के आदर्शों को आत्मसात करें और समाज एवं राष्ट्र निर्माण में योगदान दें. उन्होंने कहा कि राम का जीवन हमें सिखाता है कि व्यक्तिगत आचरण से समाज में एकता और भाईचारे की भावना विकसित की जा सकती है.

कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में राज्यपाल ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया. उन्होंने कहा कि विवाह एक पवित्र बंधन है, जो न केवल दो व्यक्तियों को जोड़ता है, बल्कि पूरे समाज को मजबूत बनाने का कार्य करता है.

इनपुट- जय कुमार

