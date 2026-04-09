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Gyan Bharatam Mission: बिहार की प्राचीन पाण्डुलिपियों के संरक्षण और डिजिटलीकरण में आई भारी तेज़ी

बिहार में "ज्ञान भारतम् मिशन" के तहत प्राचीन पाण्डुलिपियों के संरक्षण और डिजिटलीकरण का कार्य तेज कर दिया गया है. मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने जिलाधिकारियों को जिला स्तर पर समितियां बनाने और सर्वेक्षण को गति देने का निर्देश दिया है. वर्तमान में बिहार 4.71 लाख पाण्डुलिपियों के साथ देश में चौथे स्थान पर है, जिसमें मधुबनी जिला सर्वाधिक पाण्डुलिपियों के साथ अग्रणी है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 09, 2026, 08:39 PM IST

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मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत
मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत

बिहार में सांस्कृतिक और बौद्धिक धरोहरों को सहेजने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया गया है. "ज्ञान भारतम् मिशन" के तहत राज्य की प्राचीन पाण्डुलिपियों (पुराने हस्तलिखित ग्रंथों) को न सिर्फ खोजा जा रहा है, बल्कि उन्हें आधुनिक तकनीक की मदद से सुरक्षित भी किया जा रहा है.

बिहार सरकार के कला एवं संस्कृति विभाग ने हाल ही में मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक की. इस बैठक में जिला पदाधिकारियों के साथ "ज्ञान भारतम् मिशन" की प्रगति की समीक्षा की गई. आपको बता दें कि यह मिशन भारत सरकार द्वारा बजट 2025-26 में घोषित एक फ्लैगशिप योजना है. इसका मुख्य लक्ष्य देश की प्राचीन ज्ञान परंपरा को फिर से जीवित करना है. मिशन के माध्यम से पूरे देश में फैली पाण्डुलिपियों का व्यापक सर्वेक्षण किया जा रहा है ताकि हमारी पुरानी धरोहरें आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रह सकें.

क्या है पाण्डुलिपि की परिभाषा?
इस मिशन के अंतर्गत पाण्डुलिपि उन हस्तलिखित ग्रंथों को माना गया है जो कम से कम 75 वर्ष पुराने हैं. ये ग्रंथ कागज, भोजपत्र, ताड़पत्र, कपड़े या किसी धातु पर लिखे हो सकते हैं. बिहार में ऐसे कई दुर्लभ ग्रंथ सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों, मठों, मंदिरों और निजी पुस्तकालयों में मौजूद हैं. अब इन धरोहरों की पहचान और सूची बनाने का काम बहुत तेजी से चल रहा है. इन्हें सुरक्षित रखने के लिए पुरानी और वैज्ञानिक दोनों विधियों का इस्तेमाल किया जा रहा है. सबसे खास बात यह है कि इसके लिए AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) और क्लाउड सिस्टम जैसी आधुनिक तकनीकों का प्रयोग कर एक राष्ट्रीय डिजिटल रिपॉजिटरी बनाई जा रही है.

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पाण्डुलिपियों के सर्वेक्षण में बिहार देश के अग्रणी राज्यों में शुमार है. वर्तमान आंकड़ों के अनुसार, 4,71,802 पाण्डुलिपियों के साथ बिहार पूरे देश में चौथे स्थान पर है. इस सूची में राजस्थान पहले नंबर पर है. अगर हम बिहार के जिलों की बात करें, तो मधुबनी जिला सबसे आगे है, जहाँ 3,70,926 पाण्डुलिपियाँ मिली हैं. मधुबनी के बाद पटना, दरभंगा और नालंदा जिलों का स्थान आता है. इस काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए नव नालंदा महाविहार, खुदाबख्श लाइब्रेरी और बोधगया मठ को प्रमुख केंद्र (क्ल्स्टर) बनाया गया है.

मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत ने सभी जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने जिलों में "ज्ञान भारतम् मिशन समिति" का गठन करें और नियमित रूप से इसकी निगरानी करें. प्रशासन से यह अपेक्षा की गई है कि वे विश्वविद्यालयों और निजी संग्रहकर्ताओं के साथ मिलकर काम करें. मिशन की सफलता तभी संभव है जब आम लोग इससे जुड़ें. इसलिए मुख्य सचिव ने इसे 'Talk of the Cities & Villages' बनाने का लक्ष्य रखा है, ताकि गाँव और शहर के हर कोने में इसकी चर्चा हो.

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विरासत को सहेजने के इस महाभियान में लोगों को जागरूक करने के लिए फोटो प्रदर्शनी, सोशल मीडिया और अखबारों का सहारा लिया जाएगा. सरकार का मानना है कि जो सर्वेयर और संग्रहकर्ता इस कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे, उन्हें पुरस्कृत कर प्रोत्साहित किया जाएगा. हाल ही में प्रधानमंत्री ने भी 'मन की बात' कार्यक्रम में इस राष्ट्रीय पाण्डुलिपि सर्वे के महत्व पर चर्चा की थी. आने वाले समय में भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी भी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ इसकी समीक्षा करेंगे. बिहार सरकार अपनी इस अनमोल सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए पूरी तरह समर्पित है.

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