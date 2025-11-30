Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3024069
Zee Bihar JharkhandBH Buxar

Buxar News: अंतरराज्यीय साइबर गैंग का बक्सर में पर्दाफाश, छापेमारी में 18 अपराधी गिरफ्तार

बक्सर पुलिस ने शहर के पीपी रोड इलाके से 18 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर एक बड़े अंतरराज्यीय गैंग का पर्दाफाश किया है. यह गिरोह बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के युवाओं का संगठित नेटवर्क था. पुलिस ने 64 मोबाइल फोन, कई पासबुक, फर्जी सिम और लैपटॉप बरामद किए हैं.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 30, 2025, 04:38 PM IST

Trending Photos

बक्सर पुलिस ने एक अंतरराज्यीय साइबर धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ किया
बक्सर पुलिस ने एक अंतरराज्यीय साइबर धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ किया

बक्सर पुलिस ने एक बड़े अंतरराज्यीय साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ किया है. यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई, जिसके बाद शहर के पीपी रोड इलाके में पुलिस ने छापा मारा. यहां संदिग्ध रूप से मौजूद कई युवकों को पकड़कर पूछताछ की गई. छानबीन में पता चला कि सभी युवक साइबर ठगी में शामिल हैं. पुलिस ने कुल 18 साइबर अपराधियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार अपराधी बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के रहने वाले बताए जा रहे हैं.

ठिकाने से भारी मात्रा में डिजिटल उपकरण बरामद
छापेमारी के दौरान पुलिस को ठिकाने से भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और आपत्तिजनक सामग्री मिली. पुलिस ने कुल 64 मोबाइल फोन, बड़ी संख्या में फर्जी सिम कार्ड, कई बैंक पासबुक, 5 लैपटॉप, और अन्य सामान जब्त किया. यह बरामदगी साफ दिखाती है कि गिरोह बड़े पैमाने पर संगठित तरीके से ठगी को अंजाम दे रहा था.

पुलिस पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए. पकड़े गए साइबर अपराधियों ने स्वीकार किया कि वे अलग-अलग तरीकों से लोगों से पैसे ठगते थे. इनमें शामिल हैं-
• ऑनलाइन गेमिंग ऐप के नाम पर लोगों को फंसाना
• बिजली बिल के नाम पर फर्जी कॉल
• बैंक अकाउंट अपडेट कराने के नाम पर धोखा
• सोशल मीडिया फ्रॉड
• ओटीपी और लिंक शेयर कराकर रकम उड़ाना

Add Zee News as a Preferred Source

आरोपियों ने बताया कि वे रोज सैकड़ों लोगों को कॉल करते थे और अलग-अलग राज्यों में फैले नेटवर्क के जरिए ठगी करते थे.

एसपी शुभम आर्य के निर्देश पर जब्त सभी उपकरणों की तकनीकी जांच शुरू कर दी गई है. विशेषज्ञों की टीम यह पता लगा रही है कि यह गैंग कितने राज्यों में सक्रिय था और अब तक कितने खातों से करोड़ों रुपये ठग चुका है.
सूत्रों के अनुसार, आयकर और आर्थिक अपराध इकाई से भी जानकारी साझा की गई है ताकि मामले की आगे जांच की जा सके.

बक्सर एसपी शुभम आर्य ने कहा कि साइबर अपराध में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने बताया कि यह गिरोह कई महीनों से सक्रिय था, लेकिन लगातार निगरानी और सूचना तंत्र की मजबूती से पुलिस को सफलता मिली. एसपी ने लोगों से अपील की कि किसी भी संदिग्ध कॉल, लिंक या ओटीपी को साझा न करें और तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 पर सूचना दें.

इनपुट- जय कुमार राय

ये भी पढ़ें- वीडियो कॉल पर नकली DCP ने दिल्ली ब्लास्ट केस में फंसाने की धमकी देकर ठगे लाखों

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Buxar News

Trending news

Buxar News
अंतरराज्यीय साइबर गैंग का बक्सर में पर्दाफाश, छापेमारी में 18 अपराधी गिरफ्तार
Jehanabad news
वीडियो कॉल पर नकली DCP ने दिल्ली ब्लास्ट केस में फंसाने की धमकी देकर ठगे लाखों
Bihar Student Credit Card
गरीब बच्चे भी बन सकते हैं डॉक्टर-इंजीनियर, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का ऐसे लें फायदा
Bihar Board Exam 2026
10वीं-12वीं के रिजल्ट में नहीं होगी देरी, बिहार के शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान
Motihari News
मोतिहारी में भीषण सड़क हादसा, ट्रक ने ऑटो में मारी टक्कर, 5 की दर्दनाक मौत
Khagaria News
Khagaria: हर्ष फायरिंग से दूल्हा इरशाद की मौत, उजड़ गई रुखसार की दुनिया
Motihari News
मां-बेटे में बन गए ऐसे संबंध कि बाप का कर दिया कत्ल, देखें खूनी खेल की डरावनी स्टोरी
indian railway
यात्रीगण ध्यान दें, रेलवे ने 98 ट्रेनों को फरवरी 2026 तक कर दिया रद्द, देखें लिस्ट
NIA raid
मोतिहारी में प्राइवेट टीचर के ठिकानों पर NIA की छापेमारी, जानें क्या है पूरा मामला?
Jharkhand Weather
झारखंड में अगले 2-3 दिनों में पड़ने लगेगी हाड़तोड़ सर्दी, सर्दीली हवाएं मचाएंगी कहर!