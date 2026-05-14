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Buxar News: बक्सर DTO ऑफिस की अलमारी में फाइलों की जगह मिलीं शराब की बोतलें, वीडियो वायरल

Buxar News: बक्सर DTO ऑफिस की अलमारी में फाइलों की जगह मिलीं शराब की बोतलें मिली है. इतनी बड़ी खेप मिलने से विभाग के कामकाज के तरीके और सुरक्षा नियमों को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 14, 2026, 06:15 PM IST

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बक्सर DTO ऑफिस की अलमारी में फाइलों की जगह मिलीं शराब की बोतलें
बक्सर DTO ऑफिस की अलमारी में फाइलों की जगह मिलीं शराब की बोतलें

Buxar News: बक्सर जिला परिवहन कार्यालय में शराब के जखीरे की एक बड़ी खोज सामने आई है. कार्यालय की अलमारियों और रसोईघर के क्षेत्र में भारी मात्रा में शराब छिपी हुई मिली. शराब के इस जखीरे की खोज से पूरे जिले में सनसनी फैल गई है. बताया जा रहा है कि यह घटना तब सामने आई जब बक्सर जिला परिवहन कार्यालय के अंदर लोगों के शराब पीते हुए का एक वीडियो वायरल हो गया. इसके बाद, वायरल फुटेज के आधार पर बक्सर पुलिस ने परिसर में छापा मारा.

छापेमारी के दौरान ट्रांसपोर्ट ऑफिस की रसोई में बड़ी मात्रा में शराब मिलने के अलावा, ऑफिस की अलमारियों में भी शराब की बोतलें छिपाकर रखी हुई मिलीं, जिन्होंने सरकारी फाइलों की जगह ले ली थी. शराब मिलने के बाद, बक्सर के DSP गौरव पांडे मौके पर पहुंचे और उन्होंने ट्रांसपोर्ट ऑफिसर से पूछताछ शुरू की. छापेमारी के दौरान, कुछ बोतलें खाली मिलीं, जबकि कई अन्य भरी हुई थीं. एक सरकारी ऑफिस के अंदर शराब की इतनी बड़ी खेप मिलने से विभाग के कामकाज के तरीके और सुरक्षा नियमों को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

यह भी पढ़ें: घोड़ासहन से दिल्ली तक फैला पेपर लीक नेटवर्क! संतोष जायसवाल की गिरफ्तारी से बिहार में

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मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने भी हैरानी जताई कि आखिर सरकारी दफ्तर के अंदर शराब की इतनी बोतलें कैसे पहुंचीं और किसके संरक्षण में यह सब चल रहा था. छापेमारी के बाद पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम बरामद शराब को जब्त कर सील करने में जुट गई. वहीं जिला परिवहन पदाधिकारी से बंद कमरे में पूछताछ की जा रही है. परिवहन विभाग के अन्य कर्मियों से भी अलग-अलग पूछताछ कर जानकारी जुटाई जा रही है.

रिपोर्ट: अजय कुमार राय

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