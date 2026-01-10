Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3069574
Zee Bihar JharkhandBH Buxar

भूसी की आड़ में शराब तस्करी का 'खेल', समस्तीपुर और बक्सर में करोड़ों की खेप पकड़ी गई

Bihar News: समस्तीपुर में उत्पाद विभाग ने एक दस चक्के ट्रक से 4428 लीटर विदेशी शराब बरामद की है. वही, बक्सर के नया भोजपुर पुलिस ने 60 लाख रुपये मूल्य की विदेशी शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 10, 2026, 11:38 AM IST

Trending Photos

भूसी की आड़ में शराब तस्करी का 'खेल', समस्तीपुर और बक्सर में करोड़ों की खेप पकड़ी गई
भूसी की आड़ में शराब तस्करी का 'खेल', समस्तीपुर और बक्सर में करोड़ों की खेप पकड़ी गई

Bihar News: समस्तीपुर में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रात्रि गश्ती के दौरान भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है. कोहरे का फायदा उठाकर तस्कर और ट्रक चालक मौके से फरार हो गए, जबकि धान की भूसी से लदे ट्रक के अंदर शराब छिपाकर ले जाई जा रही थी. रात्रि गश्ती के दौरान समस्तीपुर उत्पाद विभाग की टीम ने जिले के वैनी थाना क्षेत्र अंतर्गत चंदौली गांव स्थित सरकारी विद्यालय के पास खड़े एक दस चक्के ट्रक से 4428 लीटर विदेशी शराब बरामद की है. शराब को धान की भूसी के बीच बड़ी ही चालाकी से छुपाकर रखा गया था.

संदेह के आधार पर ट्रक की तलाशी
उत्पाद विभाग के अनुसार, जब गश्ती दल ने संदेह के आधार पर ट्रक की तलाशी ली तो धान की भूसी के नीचे से विदेशी शराब के कई कार्टन बरामद हुए. कुल मिलाकर पांच ब्रांड की विदेशी शराब पाई गई है. जिस ट्रक से शराब बरामद की गई है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर हिमाचल प्रदेश का बताया जा रहा है. घटना के समय इलाके में घना कोहरा छाया हुआ था, जिसका फायदा उठाकर शराब तस्कर और ट्रक चालक तलाशी के दौरान फरार हो गए. उत्पाद विभाग ने ट्रक को जब्त कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. बरामद की गई शराब की अनुमानित बाजार कीमत करीब 55 लाख रुपये बताई जा रही है. इस कार्रवाई से शराब तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है.

विदेशी शराब के साथ दो तस्कर गिरफ्तार
वही, बक्सर के नया भोजपुर पुलिस ने 60 लाख रुपये मूल्य की विदेशी शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई नया भोजपुर थाना पुलिस द्वारा की गई है. जहां धान के भूसी की आड़ में शराब लेकर जा रहे एक कंटेनर को जब्त किया गया. पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक कंटेनर के जरिए अवैध शराब की खेप बिहार लाई जा रही है. सूचना के आधार पर नया भोजपुर थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने संदिग्ध कंटेनर को रोका. 

Add Zee News as a Preferred Source

भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद
तलाशी के दौरान कंटेनर में ऊपर से धान की भूसी लदी हुई थी, लेकिन जब गहराई से जांच की गई तो उसके नीचे भारी मात्रा में विदेशी शराब छुपाकर रखी गई थी. पुलिस ने मौके से कंटेनर चालक और खलासी को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में गिरफ्तार चालक ने बताया कि यह शराब की खेप पंजाब के चंडीगढ़ से पटना भेजी जा रही थी. कंटेनर से ब्लू इंपिरियल और रॉयल स्टैग ब्रांड की कुल 7,866.72 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 60 लाख रुपये आंकी गई है.

रिपोर्ट: मंटुन कुमार रॉय, समस्तीपुर
रिपोर्ट: अजय कुमार राय, बक्सर

यह भी पढ़ें: जमीन खाली करने का नोटिस मिलने पर बीमार होने लगे लोग, रक्सौल में मचा हड़कंप

TAGS

Samastipur NewsBuxar News

Trending news

Nalanda News
अब दलालों की खैर नहीं! बिहार शरीफ मॉडल अस्पताल में एआई कैमरों का पहरा
Lalu Yadav
'विरासत को तहस-नहस करने के लिए परायों की जरूरत नहीं', एक बार फिर छलका रोहिणी का दर्द
basant panchami 2026
सारण में बंगाल के कलाकारों का जादू, ईको-फ्रेंडली प्रतिमाओं से सजेगा मां का दरबार
rajan ji maharaj bhajan
'जगत में कोई न परमानेंट', राजन जी महाराज के इस भजन में छुपी है जीवन की सरल सच्चाई!
Raxaul land notice
जमीन खाली करने का नोटिस मिलने पर बीमार होने लगे लोग, रक्सौल में मचा हड़कंप
Bihar News
विधानसभा चुनाव में 'भितरघात' करने वाले 12 नेताओं को JDU ने दिखाया बाहर का रास्ता
Pawan Singh
तीसरी शादी या पब्लिसिटी स्टंट? इस हसीना के इंस्टाग्राम से लेकर डीपी तक छाए पवन सिंह
Jamui Crime News
जमुई में अपराधियों के हौसले बुलंद, पिस्टल की नोक पर सर्राफा कारोबारी से 50 लाख लूटे
Jharkhand Weather
झारखंड में हाड़ कंपकंपाने वाली सर्दी, AQI ने भी तोड़ा 'दम'! जानें IMD का अलर्ट
jehanabad fire news
जहानाबाद में जलकर राख हुई किसानों की मेहनत: खलिहान में लगी आग 5 बीघे की धान स्वाहा