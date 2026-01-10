भूसी की आड़ में शराब तस्करी का 'खेल', समस्तीपुर और बक्सर में करोड़ों की खेप पकड़ी गई

Bihar News: समस्तीपुर में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रात्रि गश्ती के दौरान भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है. कोहरे का फायदा उठाकर तस्कर और ट्रक चालक मौके से फरार हो गए, जबकि धान की भूसी से लदे ट्रक के अंदर शराब छिपाकर ले जाई जा रही थी. रात्रि गश्ती के दौरान समस्तीपुर उत्पाद विभाग की टीम ने जिले के वैनी थाना क्षेत्र अंतर्गत चंदौली गांव स्थित सरकारी विद्यालय के पास खड़े एक दस चक्के ट्रक से 4428 लीटर विदेशी शराब बरामद की है. शराब को धान की भूसी के बीच बड़ी ही चालाकी से छुपाकर रखा गया था.

संदेह के आधार पर ट्रक की तलाशी

उत्पाद विभाग के अनुसार, जब गश्ती दल ने संदेह के आधार पर ट्रक की तलाशी ली तो धान की भूसी के नीचे से विदेशी शराब के कई कार्टन बरामद हुए. कुल मिलाकर पांच ब्रांड की विदेशी शराब पाई गई है. जिस ट्रक से शराब बरामद की गई है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर हिमाचल प्रदेश का बताया जा रहा है. घटना के समय इलाके में घना कोहरा छाया हुआ था, जिसका फायदा उठाकर शराब तस्कर और ट्रक चालक तलाशी के दौरान फरार हो गए. उत्पाद विभाग ने ट्रक को जब्त कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. बरामद की गई शराब की अनुमानित बाजार कीमत करीब 55 लाख रुपये बताई जा रही है. इस कार्रवाई से शराब तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है.

विदेशी शराब के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

वही, बक्सर के नया भोजपुर पुलिस ने 60 लाख रुपये मूल्य की विदेशी शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई नया भोजपुर थाना पुलिस द्वारा की गई है. जहां धान के भूसी की आड़ में शराब लेकर जा रहे एक कंटेनर को जब्त किया गया. पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक कंटेनर के जरिए अवैध शराब की खेप बिहार लाई जा रही है. सूचना के आधार पर नया भोजपुर थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने संदिग्ध कंटेनर को रोका.

भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद

तलाशी के दौरान कंटेनर में ऊपर से धान की भूसी लदी हुई थी, लेकिन जब गहराई से जांच की गई तो उसके नीचे भारी मात्रा में विदेशी शराब छुपाकर रखी गई थी. पुलिस ने मौके से कंटेनर चालक और खलासी को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में गिरफ्तार चालक ने बताया कि यह शराब की खेप पंजाब के चंडीगढ़ से पटना भेजी जा रही थी. कंटेनर से ब्लू इंपिरियल और रॉयल स्टैग ब्रांड की कुल 7,866.72 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 60 लाख रुपये आंकी गई है.

रिपोर्ट: मंटुन कुमार रॉय, समस्तीपुर

रिपोर्ट: अजय कुमार राय, बक्सर

