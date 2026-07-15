/बक्सर: DTO ऑफिस की अलमारी से मिली थी शराब, डीएम ने तत्कालीन अधिकारी के खिलाफ शुरू की विभागीय कार्रवाई

अधिकारियों के बीच मची हलचल

इसके बाद, प्रपत्र 'क' के साथ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश विभाग को भेज दी गई है. जिला मजिस्ट्रेट के इस कदम से अधिकारियों के बीच हलचल मच गई है. इस बीच, विभाग ने राजकुमार प्रसाद को बक्सर के जिला परिवहन अधिकारी (DTO) के पद से हटा दिया है और एक नया DTO नियुक्त किया है. अब यह तय माना जा रहा है कि उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की जाएगी.