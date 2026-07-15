/बक्सर: DTO ऑफिस की अलमारी से मिली थी शराब, डीएम ने तत्कालीन अधिकारी के खिलाफ शुरू की विभागीय कार्रवाई

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बक्सर जिला परिवहन कार्यालय से शराब जब्त होने के मामले में जिला मजिस्ट्रेट साहिला ने तत्कालीन जिला परिवहन अधिकारी राजकुमार प्रसाद के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश करते हुए अहम प्रशासनिक कदम उठाया है. 14 मई को DTO कार्यालय की एक सरकारी अलमारी से शराब मिलने के बाद जिला मजिस्ट्रेट ने तत्कालीन परिवहन अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा था, लेकिन उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया.
अधिकारियों के बीच मची हलचल
इसके बाद, प्रपत्र 'क' के साथ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश विभाग को भेज दी गई है. जिला मजिस्ट्रेट के इस कदम से अधिकारियों के बीच हलचल मच गई है. इस बीच, विभाग ने राजकुमार प्रसाद को बक्सर के जिला परिवहन अधिकारी (DTO) के पद से हटा दिया है और एक नया DTO नियुक्त किया है. अब यह तय माना जा रहा है कि उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की जाएगी.
शराब की भरी और खाली बोतलें बरामद
बता दें कि 14 मई को पुलिस और निषेध विभाग की संयुक्त छापेमारी के दौरान, DTO कार्यालय की सरकारी अलमारियों और रसोई से शराब की भरी और खाली बोतलें बरामद की गई थीं. हालांकि, इस मामले में शुरू में अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी, लेकिन अब जिला मजिस्ट्रेट की सख्त कार्रवाई ने प्रशासनिक विभाग में फिर से हलचल मचा दी है.
रिपोर्ट: अजय कुमार राय
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