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बक्सर: DTO ऑफिस की अलमारी से मिली थी शराब, डीएम ने तत्कालीन अधिकारी के खिलाफ शुरू की विभागीय कार्रवाई

Buxar News: बक्सर डीटीओ कार्यालय शराब बरामदगी मामले में डीएम ने बड़ी कार्रवाई की है. डीएम ने तत्कालीन परिवहन पदाधिकारी पर विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की है.

Edited By:Ranjana DubeyReported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 15, 2026, 11:08 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 11:08 PM IST
बक्सर: DTO ऑफिस की अलमारी से मिली थी शराब, डीएम ने तत्कालीन अधिकारी के खिलाफ शुरू की विभागीय कार्रवाई
Image Credit: बक्सर: डीएम ने तत्कालीन अधिकारी के खिलाफ शुरू की विभागीय कार्रवाईSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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