Buxar

बक्सर बना 'मिनी काशी': महाशिवरात्रि पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब; 'बम-बम भोले' के जयघोष से गुंजायमान हुई विश्वामित्र की नगरी

Mahashivratri 2026महाशिवरात्रि 2026 के पावन अवसर पर बक्सर पूरी तरह शिवमय हो गया है. शहर के प्रसिद्ध ब्रह्मेश्वर नाथ और रामेश्वर नाथ मंदिरों में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा, जहां सुबह से ही जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी जा रही हैं. हर-हर महादेव के जयकारों से वातावरण गूंज उठा है और भक्त दूध, जल व बेलपत्र अर्पित कर भगवान शिव की आराधना में लीन हैं.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 15, 2026, 10:23 AM IST

बक्सर: महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आज बक्सर पूरी तरह शिवमय हो गया है. सुबह की पहली किरण के साथ ही गंगा तट से लेकर शहर के तमाम शिवालयों तक केवल 'हर-हर महादेव' और 'ओम नमः शिवाय' की गूंज सुनाई दे रही है. श्रद्धा और अटूट विश्वास का ऐसा मंजर है कि पैर रखने तक की जगह नहीं बची है.

1. प्रमुख मंदिरों में लगी भक्तों की लंबी कतारें
शहर के ऐतिहासिक और पौराणिक मंदिरों में अल सुबह से ही जलाभिषेक का सिलसिला शुरू हो गया.

ब्रहमेश्वर नाथ मंदिर: यहां बाबा का जलाभिषेक करने के लिए दूर-दराज से आए श्रद्धालुओं की किलोमीटर लंबी लाइन देखी गई.

रामेश्वर नाथ और नाथ बाबा मंदिर: इन मंदिरों में भी भारी भीड़ उमड़ी है. भक्त गंगाजल, बेलपत्र, धतूरा और दूध लेकर अपने आराध्य देव को प्रसन्न करने पहुंचे हैं.

ये भी पढ़ें: Mahashivratri 2026: बेतिया के सागर पोखरा मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब

2. सुरक्षा के कड़े इंतजाम, ड्रोन से निगरानी
श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है.

पुलिस की तैनाती: मंदिर परिसरों और संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.

क्राउड मैनेजमेंट: महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग कतारों की व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी प्रकार की अफरा-तफरी न हो. प्रशासन ने सीसीटीवी और वॉच टावर के जरिए भी निगरानी रखी है.

3. 'बोल बम' के जयघोष से भक्तिमय हुआ वातावरण
बक्सर की गलियों से लेकर मुख्य सड़कों तक केसरिया रंग में रंगे शिवभक्त नजर आ रहे हैं. कई श्रद्धालु कोसों दूर से पैदल चलकर गंगाजल लेकर बाबा का अभिषेक करने पहुंचे हैं. विश्वामित्र की इस पावन नगरी में आस्था का यह महापर्व एक उत्सव का रूप ले चुका है.

रिपोर्ट: जय कुमार राय

