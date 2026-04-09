पीएम की सुरक्षा में सेंध की बड़ी साजिश, बक्सर के युवक ने अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों को ईमेल भेजकर मांगे पैसे

बिहार के बक्सर जिले से एक बेहद चौंकाने वाला और गंभीर मामला प्रकाश में आया है, जहां देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगाने की एक खतरनाक साजिश का भंडाफोड़ हुआ है. बक्सर पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर इस बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए मुख्य आरोपी सहित तीन लोगों को दबोच लिया है.

बक्सर के सिमरी थाना क्षेत्र के आशा पड़री गांव के रहने वाले अमन तिवारी पर यह गंभीर आरोप लगा है कि उसने प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ी गोपनीय जानकारियों में सेंधमारी करने की कोशिश की. आरोपी ने अंतरराष्ट्रीय जांच एजेंसियों को ईमेल भेजकर पीएम की सुरक्षा से जुड़ी सूचनाएं देने का सौदा किया था और इसके बदले मोटी रकम की मांग की थी. जैसे ही सुरक्षा एजेंसियों को इस डिजिटल गतिविधि की भनक लगी, पूरे महकमे में हड़कंप मच गया और तुरंत बक्सर पुलिस को अलर्ट किया गया.

सूचना मिलते ही बक्सर एसपी शुभम आर्य के निर्देश पर पुलिस की एक विशेष टीम ने अमन तिवारी के घर पर छापेमारी की. शुरुआती पूछताछ में अमन ने अपने दो अन्य साथियों के नाम भी उगले, जो इस पूरी साजिश में उसका साथ दे रहे थे. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. सुरक्षा के लिहाज से मुख्य आरोपी के घर को सील कर दिया गया है. पुलिस ने आरोपी के साइबर कैफे से कंप्यूटर, हार्ड डिस्क और अन्य डिजिटल उपकरण जब्त किए हैं, जिनकी फॉरेंसिक जांच की जा रही है.

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एसपी शुभम आर्य ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि अमन तिवारी केवल पीएम की सुरक्षा तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उसके तार बड़े साइबर अपराधों से जुड़े हो सकते हैं. प्रारंभिक जांच में यह डरावना तथ्य भी सामने आया है कि वह पहले कोलकाता एयरपोर्ट के सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए साइबर अटैक की कोशिश कर चुका है. फिलहाल पुलिस इस बात की गहराई से तफ्तीश कर रही है कि इन युवकों का किसी अंतरराष्ट्रीय गिरोह या आतंकी संगठन से कोई संबंध तो नहीं है.