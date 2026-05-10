Buxar News: NH-922 पर पशु व्यापारी से ₹10 लाख की बड़ी लूट, पल्सर सवार 3 नकाबपोशों ने कनपटी पर तानी पिस्तौल

Buxar News: बक्सर के नया भोजपुर पुलिस स्टेशन के इलाके में एक बड़ी डकैती को अंजाम देकर अपराधियों ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. NH-922 पर मोटरसाइकिल पर सवार तीन नकाबपोश अपराधियों ने बंदूक की नोक पर एक पशु व्यापारी से 10 लाख रुपये लूट लिए. इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है. डुमरांव के रहने वाले पशु व्यापारी राजा कुरैशी बकरियां खरीदने के मकसद से इस इलाके में आए थे.

मोटरसाइकिल सवार तीन नकाबपोश पहुंच और फिर...

मिली जानकारी के अनुसार, शाम के समय वह नया भोजपुर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में NH-922 के किनारे स्थित एक चाय की दुकान पर किसी का इंतजार कर रहा था. उसी समय पल्सर मोटरसाइकिल पर सवार तीन नकाबपोश अपराधी वहां पहुंचे. वहां पहुंचते ही अपराधियों ने तुरंत राजा कुरैशी की कनपटी पर पिस्तौल तान दी और नकदी से भरा एक बैग छीन लिया. लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद, तीनों अपराधी अपनी मोटरसाइकिल से आरा की ओर भाग निकले. अपराधियों ने अपने चेहरे पूरी तरह से ढंक रखे थे और उन्होंने इस अपराध को बेहद सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया. इस घटना के बाद, पशु व्यापारी ने तुरंत पुलिस को सूचना दी.

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मौके पर पहुंची पुलिस, मामले की जांच जारी

सूचना मिलते ही, नया भोजपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. व्यवसायी से लिखित शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है. इसके अलावा, अपराधियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए आस-पास के इलाकों में छापेमारी शुरू कर दी गई है. पुलिस का कहना है कि अपराधियों की पहचान करने के प्रयास जारी हैं. हालांकि, इस चरण पर यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि लूट के पीछे किसका हाथ था या वे कहां से आए थे. इस घटना के बाद स्थानीय व्यापारी समुदाय में डर का माहौल बना हुआ है.

रिपोर्ट - अजय राय, बक्सर