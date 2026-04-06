बक्सर की दो बच्चों की मां ने युवती संग लिए सात फेरे, बोलीं- 'स्टेशन पर भीख मांग रही हूं'

Bihar News: बिहार में दो बच्चों की मां और युवती का प्रेम विवाह चर्चाओं में है. इसकी वजह है कि दोनों ने आपस में शादी कर ली. शादी के बाद वीडियो बनाकर अपनी दास्तां बयां की.
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Buxar News: बक्सर जिले के बगेन थाना क्षेत्र से एक अनोखा मामला सामने आया है. जिसने इलाके में चर्चा और बहस को जन्म दे दिया है. यहां दो बच्चों की मां संध्या देवी ने अपने ही गांव की युवती रूबी के साथ उत्तर प्रदेश के विंध्याचल स्थित काल भैरव मंदिर में विवाह कर लिया.
जानकारी के अनुसार, संध्या देवी पहले से शादीशुदा हैं और उनके दो बच्चे भी हैं. इसके बावजूद उन्होंने रूबी के साथ सात फेरे लेकर नया जीवन शुरू करने का फैसला किया. इस विवाह की खास बात यह रही कि संध्या देवी दुल्हन के रूप में नजर आईं, जबकि रूबी दूल्हे के वेश में दिखाई दी.
बताया जा रहा है कि रूबी, मनोज डोम उर्फ मनोज सह और विंध्याचली देवी की पुत्री है. शादी के बाद दोनों ने विंध्याचल से एक वीडियो जारी कर अपने रिश्ते को सार्वजनिक किया और समाज से अपने संबंध को स्वीकार करने की अपील की.
वीडियो में दोनों ने कहा कि वे एक-दूसरे से प्रेम करती हैं और सोच-समझकर साथ जीवन बिताने का निर्णय लिया है. फिलहाल, यह मामला इलाके में कौतूहल के साथ-साथ सामाजिक मान्यताओं और परंपराओं पर नई बहस को जन्म दे रहा है.
रिपोर्ट: अजय कुमार राय
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