/बक्सर में जाम से मुक्ति के लिए नया ट्रैफिक प्लान, सुबह 9 से रात 10 बजे तक भारी वाहनों पर नो एंट्री

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बक्सर शहर में लगातार लगने वाले जाम से लोगों को निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने नया ट्रैफिक प्लान तैयार किया है. इसके तहत शहर में बड़े वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए कई जगहों को नो एंट्री प्वाइंट के रूप में चिन्हि्त किया गया है. प्रशासन के अनुसार, सुबह 9 बजे के बाद बड़े वाहनों को शहर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी.
सरेजा, चौसा और गंगा ब्रिज पर रुकेंगे भारी वाहन
बक्सर जिले में बाहर से आने वाले बड़े वाहनों के लिए राजपुर थाना क्षेत्र के सरेजा, चौसा प्रखंड के रामपुर और चौसा थाना के पास नो एंट्री प्वाइंट बनाया गया है. इसके अलावा इटाढ़ी के खतीब मोड़ और बक्सर गंगा ब्रिज से शहर की ओर आने वाले वाहनों के लिए भी नो एंट्री का प्वाइंट चिन्हि्त की गई है.
बक्सर में सुबह 9 से रात 10 बजे तक नो एंट्री
प्रशासन की ओर से निर्धारित नो एंट्री क्षेत्र में सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक बड़े वाहनों के परिचालन पर भी रोक रहेगी. अधिकारियों का कहना है कि भारी वाहनों के शहर में प्रवेश करने से अक्सर मुख्य सड़कों पर जाम की स्थिति बन जाती है.
शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू होने की उम्मीद
एसडीएम अविनाश कुमार ने बताया कि शहर को जाम की समस्या से मुक्त कराने के उद्देश्य से यह ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है. इससे शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू होने की उम्मीद है.
पुलिस बल और ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की गई
शहर में इस नए ट्रैफिक नियम का कड़ाई से पालन कराने के लिए सभी चिन्हि्त प्वाइंटों पर पुलिस बल और ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की गई है. वहीं, बक्सर शहर ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों पर प्रशासन सख्त एक्शन लेगा और भारी जुर्माना लगा सकता है. हालांकि, आपातकालीन सेवाओं, जैसे फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस को नो एंट्री से बाहर किया गया है. इन पर ये पाबंदी लागू नहीं होगी.
रिपोर्ट: अजय कुमार राय