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बक्सर में जाम से मुक्ति के लिए नया ट्रैफिक प्लान, सुबह 9 से रात 10 बजे तक भारी वाहनों पर नो एंट्री

बक्सर शहर को जाम से निजात मिलेगी, इसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है. साथ ही नया ट्रैफिक नियम लागू कर दिया है. इस नए नियम के तहत सुबह 9 से रात के 10 बजे तक शहर में बड़े वाहनों के प्रवेश पर नो एंट्री रहेगी.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 28, 2026, 06:03 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 06:03 AM IST
बक्सर में जाम से मुक्ति के लिए नया ट्रैफिक प्लान, सुबह 9 से रात 10 बजे तक भारी वाहनों पर नो एंट्री
Image Credit: बक्सर शहर को जाम से मिलेगी निजात, बड़े वाहनों के प्रवेश पर लगा नो एंट्री (Photo-AI)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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