Buxar News: 'नो रोड नो वोट', डुभा गंगवली गांव के लोगों का गुस्सा आया सामने

Buxar News: बिहार बक्सर के ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र के डुभा गंगवली गांव के लोगों ने विधानसभा चुनाव 2025 में वोट बहिष्कार करने का ऐलान किया है. ग्रामीणों का कहना है कि 'नो रोड नो वोट', यानी जब तक सड़क नहीं तब तक वोट नहीं. अजादी के 79 साल बीत जाने के बाद भी इस गांव में अब तक पक्की सड़क का निर्माण नहीं हुआ है. लंबे समय से गुहार लगा रहे ग्रामीणों का गुस्सा अब खुलकर सामने आ गया है.

ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण को लेकर वे बार-बार विधायक सांसद और यहां तक कि मुख्यमंत्री तक गुहार लगा चुके है. लेकिन हर बार आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला. आज भी गांव तक पहुंचने के लिए लोगों को किचड़ और गड्ढों से भरे कच्चे रास्तों से गुजरना पड़ता है. बरसात के दिनों में हालात और भी बदतर हो जाते हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई, बीमारों का इलाज और गांव के लोगों के रोजमर्रा का काम बुरी तरह से प्रभावीत होती है.

ये भी पढ़ें: उफान पर गंगा! बक्सर के तीन प्रखंड जलमग्न, कई गांवों में जनजीवन अस्त-व्यस्त

ग्रामीणों ने अपने विरोध को जताने के लिए गांव में जगह-जगह बैनर लगा दिए हैं, जिन पर लिखा है, नो रोड, नो वोट. इतना ही नहीं, उन्होंने ब्रह्मपुर के विधायक, बक्सर के सांसद और राज्य के मुख्यमंत्री के नाम पर पोस्टर चिपकाकर उन्हें प्रतीकात्मक श्रद्धांजलि भी दी है. यह कदम सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करता है. ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उनके गांव की मूलभूत जरूरतें पूरी नहीं होंगी, तब तक वोट देने का कोई मतलब नहीं है.

बता दें कि यही डुभा गंगवली गांव प्रसिद्ध रामायण गायक गायत्री ठाकुर का पैतृक गांव भी है. मिथिला और भोजपुरी क्षेत्र में गायत्री ठाकुर अपनी अनोखी गायकी के लिए जाने जाते हैं. ऐसे में यह गांव सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके बावजूद विकास की मूलभूत सुविधाओं से वंचित है. गांववालों ने साफ कर दिया है कि यदि इस बार भी सरकार ने उनकी अनदेखी की, तो वे आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे.

इनपुट: अजय राय

