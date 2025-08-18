Buxar News: 'नो रोड नो वोट', डुभा गंगवली गांव के लोगों का गुस्सा आया सामने
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2886481
Zee Bihar JharkhandBH Buxar

Buxar News: 'नो रोड नो वोट', डुभा गंगवली गांव के लोगों का गुस्सा आया सामने

Buxar News: बिहार बक्सर के ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र के डुभा गंगवली गांव के लोगों ने विधानसभा चुनाव 2025 में वोट बहिष्कार करने का ऐलान किया हैग्रामीणों का कहना है कि 'नो रोड नो वोट', यानी जब तक सड़क नहीं तब तक वोट नहीं. अजादी के 79 साल बीत जाने के बाद भी इस गांव में अब तक पक्की सड़क का निर्माण नहीं हुआ है. 

 

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Aug 18, 2025, 05:27 PM IST

Trending Photos

फाइल फोटो
फाइल फोटो

Buxar News: बिहार बक्सर के ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र के डुभा गंगवली गांव के लोगों ने विधानसभा चुनाव 2025 में वोट बहिष्कार करने का ऐलान किया है. ग्रामीणों का कहना है कि 'नो रोड नो वोट', यानी जब तक सड़क नहीं तब तक वोट नहीं. अजादी के 79 साल बीत जाने के बाद भी इस गांव में अब तक पक्की सड़क का निर्माण नहीं हुआ है. लंबे समय से गुहार लगा रहे ग्रामीणों का गुस्सा अब खुलकर सामने आ गया है.

ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण को लेकर वे बार-बार विधायक सांसद और यहां तक कि मुख्यमंत्री तक गुहार लगा चुके है. लेकिन हर बार आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला. आज भी गांव तक पहुंचने के लिए लोगों को किचड़ और गड्ढों से भरे कच्चे रास्तों से गुजरना पड़ता है. बरसात के दिनों में हालात और भी बदतर हो जाते हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई, बीमारों का इलाज और गांव के लोगों के रोजमर्रा का काम बुरी तरह से प्रभावीत होती है.

ये भी पढ़ें: उफान पर गंगा! बक्सर के तीन प्रखंड जलमग्न, कई गांवों में जनजीवन अस्त-व्यस्त

ग्रामीणों ने अपने विरोध को जताने के लिए गांव में जगह-जगह बैनर लगा दिए हैं, जिन पर लिखा है, नो रोड, नो वोट. इतना ही नहीं, उन्होंने ब्रह्मपुर के विधायक, बक्सर के सांसद और राज्य के मुख्यमंत्री के नाम पर पोस्टर चिपकाकर उन्हें प्रतीकात्मक श्रद्धांजलि भी दी है. यह कदम सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करता है. ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उनके गांव की मूलभूत जरूरतें पूरी नहीं होंगी, तब तक वोट देने का कोई मतलब नहीं है.

बता दें कि यही डुभा गंगवली गांव प्रसिद्ध रामायण गायक गायत्री ठाकुर का पैतृक गांव भी है. मिथिला और भोजपुरी क्षेत्र में गायत्री ठाकुर अपनी अनोखी गायकी के लिए जाने जाते हैं. ऐसे में यह गांव सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके बावजूद विकास की मूलभूत सुविधाओं से वंचित है. गांववालों ने साफ कर दिया है कि यदि इस बार भी सरकार ने उनकी अनदेखी की, तो वे आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे.
इनपुट: अजय राय

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Buxar NewsBihar News

Trending news

patna news
पटना में एसटीईटी की मांग को लेकर छात्र सड़कों पर, डाक बंगला चौराहे पर मचा बवाल
Buxar News
Buxar News: 'नो रोड नो वोट', डुभा गंगवली गांव के लोगों का गुस्सा आया सामने
Begusarai News
बेगूसराय में BPSC शिक्षिका ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, इलाके में मचा हड़कंप
Nalanda News
सीएम के आने से पहले उनके गृह क्षेत्र में महिला की गोली मारकर हत्या, वारदात से हड़कंप
Lalu Prasad Yadav
लालू ने लोकसभा चुनाव में 'दूल्हा' बनने को कहा था, राहुल विधानसभा चुनाव में बन गए!
Chirag Paswan
जब कांग्रेस सत्ता में थी, तो उन्हें चुनाव आयोग से कोई आपत्ति नहीं रही: चिराग पासवान
Bagaha News
बगहा में खाद लेने आये किसानों पर लाठीचार्ज, कई अन्नदाता हुए घायल, भारी नाराजगी
Bihar SIR
'इलेक्शन कमिशन कौन होता है...', SIR पर JDU विधायक ने किया राहुल गांधी का समर्थन
Lalu Prasad Yadav
राहुल गांधी और ज्ञानेश कुमार की टशन के बीच याद आया लालू प्रसाद-टीएन शेषन का किस्सा
Palamu news
पलामू में कुख्यात गैंगस्टर डब्लू सिंह ने किया सरेंडर, झारखंड में पहली बार हुआ ऐसा
;