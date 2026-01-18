मौनी अमावस्या पर आस्था का सैलाब, बक्सर के रामरेखा घाट पर श्रद्धालुओं ने लगाई पवित्र डुबकी

Mauni Amavasya: मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर बक्सर के विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है. गंगा स्नान को लेकर श्रद्धालु का जत्था बक्सर पहुंचा है. रविवार (18 जनवरी) की तड़के सुबह से ही रामरेखा घाटों पर स्नान का सिलसिला शुरू हो गया. श्रद्धालुओं ने पूरे श्रद्धा और आस्था के साथ गंगा में पवित्र डुबकी लगाई और स्नान के बाद पूजा-पाठ व दान-पुण्य किया. बक्सर के रामरेखा घाट पर बक्सर के अलावा शाहाबाद और गोपालगंज सिवान के भी श्रद्धालु आकर गंगा स्नान कर रहे हैं.

दान-पुण्य का विशेष महत्व

बता दें कि माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन सूर्योदय से पूर्व मौन धारण कर गंगा स्नान करने, तिल, आंवला सहित अन्य वस्तुओं का दान करने और पितरों के लिए तर्पण करने का विशेष महत्व होता है. ऐसा माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और पुण्य मिलता है. स्नान और दान-पुण्य के बाद ही श्रद्धालु मौन व्रत तोड़ते हैं. कुल मिलाकर यह दिन स्नान, दान और पितरों की आत्मा की शांति के लिए है. शास्त्रों के अनुसार, अमावस्या के दिन किए गए पुण्य कर्मों का फल अच्छा माना जाता है.

घर पर ही है तो कैसे करें पूजा

मान्यताओं के अनुसार, मौनी अमावस्या के दिन घर को शुद्ध और पवित्र रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है. इस दिन पूरे घर को साफ करें, पूजा स्थल, आंगन, रसोई और सभी क्षेत्रों की सफाई अनिवार्य है. यह केवल बाहरी सफाई नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धि और मानसिक स्थिरता का प्रतीक माना गया है. इसकी के साथ घर में दीया जलाएं, धूप-अगरबत्ती जलाएं और परिवार सदस्यों के साथ साधना और मंत्र जाप करें. इस दिन खासतौर पर महिलाएं सात्विक आहार लें और नकारात्मक गतिविधियों से दूर रहें. ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा, धार्मिक माहौल और पवित्र वातावरण का विकास होता है, जो आपके और आपके परिवार के लिए जरूरी है.

रिपोर्ट: अजय कुमार राय

