Buxar-Bhagalpur Corridor: पीएम मोदी का ऐलान, बक्सर-भागलपुर कॉरिडोर के मोकामा-मुंगेर खंड के निर्माण को कैबिनेट से मिली मंजूरी
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2923445
Zee Bihar JharkhandBH Buxar

Buxar-Bhagalpur Corridor: पीएम मोदी का ऐलान, बक्सर-भागलपुर कॉरिडोर के मोकामा-मुंगेर खंड के निर्माण को कैबिनेट से मिली मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया की रैली में घोषणा की कि बक्सर-भागलपुर हाई-स्पीड कॉरिडोर के मोकामा-मुंगेर खंड को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है. 82.4 किलोमीटर लंबे इस 4-लेन ग्रीनफील्ड हाईवे पर 4447.38 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इससे न सिर्फ यातायात तेज होगा बल्कि औद्योगिक क्षेत्रों को भी नई कनेक्टिविटी मिलेगी.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 15, 2025, 06:33 PM IST

Trending Photos

बक्सर-भागलपुर हाई-स्पीड कॉरिडोर को मिली मंजूरी (प्रतीकात्मक फोटो)
बक्सर-भागलपुर हाई-स्पीड कॉरिडोर को मिली मंजूरी (प्रतीकात्मक फोटो)

Buxar-Bhagalpur Corridor News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्णिया की रैली में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि बिहार के विकास को रफ्तार देने के लिए सरकार ने बक्सर-भागलपुर हाई-स्पीड कॉरिडोर के मोकामा-मुंगेर खंड को मंजूरी दे दी है. यह 4-लेन का ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल हाईवे होगा, जिसे हाइब्रिड एन्युइटी मोड (HAM) पर बनाया जाएगा.

10 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने बक्सर-भागलपुर हाई-स्पीड कॉरिडोर के मोकामा-मुंगेर खंड को मंजूरी दी. बक्सर-भागलपुर हाई-स्पीड कॉरिडोर का मोकामा-मुंगेर खंड सड़क 82.4 किलोमीटर लंबी होगी और इसकी लागत 4447.38 करोड़ रुपये होगी. यह सड़क पूरी तरह टोल टैक्स सिस्टम से जुड़ी होगी, और इस पर वाहन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेंगे.

यह हाईवे मोकामा, बड़हिया, लखीसराय, जमालपुर और मुंगेर जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ेगा. इन शहरों को पहले से ही उद्योग और व्यापार के लिए अहम माना जाता है. मुंगेर और जमालपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और लोकोमोटिव वर्कशॉप जैसे बड़े केंद्र मौजूद हैं. वहीं भागलपुर अपने सिल्क उद्योग और प्रस्तावित टेक्सटाइल इको-सिस्टम की वजह से बड़ा लॉजिस्टिक हब बन रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

विशेषज्ञों का मानना है कि इस कॉरिडोर के बनने से मुंगेर-जमालपुर-भागलपुर क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियां और तेज होंगी. खाद्य प्रसंस्करण, पैकेजिंग और कृषि गोदाम जैसे क्षेत्र भी इससे सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे. इसके अलावा माल ढुलाई और यात्री यातायात दोनों को तेज और सुरक्षित मार्ग मिलेगा.

अभी मोकामा से मुंगेर तक सफर में कई घंटे लगते हैं. लेकिन 4-लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बनने के बाद यात्रा का समय करीब डेढ़ घंटे तक घट जाएगा. हाईवे पर 80 किमी/घंटा की औसत गति से वाहन आसानी से चल सकेंगे, जिससे यात्रा अधिक सुविधाजनक होगी.

इस परियोजना के निर्माण से करीब 14.83 लाख मानव-दिवस का प्रत्यक्ष और 18.46 लाख मानव-दिवस का अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने का अनुमान है. इसके अलावा जब सड़क पूरी तरह से बनकर चालू होगी तो इसके आसपास नए उद्योग और व्यापारिक केंद्र खुलेंगे, जिससे युवाओं को अतिरिक्त रोजगार भी मिलेगा.

इस सड़क प्रोजेक्ट से करीब 14.83 लाख मानव-दिवस की सीधी नौकरियां और 18.46 लाख मानव-दिवस की दूसरी तरह की नौकरियां मिलेंगी. जब सड़क पूरी बन जाएगी और शुरू होगी, तो इसके आसपास नए कारखाने और दुकानें खुलेंगी, जिससे युवाओं को और भी ज्यादा नौकरियां मिलेंगी.

ये भी पढ़ें- 'घुसपैठियों को जाना ही होगा', वोट बैंक की राजनीति करने वालों को पीएम मोदी की चेतावनी

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

PM ModiBuxar Bhagalpur Corridor

Trending news

Bihar News
पटना में छात्रों का जोरदार प्रदर्शन चुनाव घोषणा से पहले दरोगा नियुक्ति की मांग
PM Modi
'घुसपैठियों को जाना ही होगा', वोट बैंक की राजनीति करने वालों को पीएम मोदी की चेतावनी
Jibesh Mishra
'मेरी हत्या की थी साजिश', दरभंगा यूट्यूबर पिटाई मामले पर जीवेश मिश्रा ने दी सफाई
PM Modi
GST, घुसपैठ और बिहार के विकास पर खुलकर बोले पीएम मोदी, पूर्णिया में तगड़ा संबोधन
PM Modi
'बिहार की तुलना बीड़ी से कर रहे, इन्हें बिहार से नफरत', पीएम मोदी का करारा हमला
Amrapali Dubey news
'तारीफ करो प्लीज...' आम्रपाली दुबे ने सेल्फी शेयर कर फैंस से की अपील
PM Modi
राहुल के साथ खड़े होने की जगह नहीं मिली, PM मोदी के मंच पर गुफ्तगू करते दिखे पप्पू
Bihar politics
डबल इंजन सरकार से हो रहा विकास, विपक्ष कर रहा दुष्प्रचार चिराग पासवान का बड़ा बयान
Purnea news
'गड़बड़ करने वाले एगो नेता हमारे साथ', ललन सिंह की ओर इशारे करते हुए बोले CM नीतीश
Mukesh Sahni
मंत्री जीवेश मिश्रा को कालिख लगाएगी वीआईपी कार्यकर्ता: मुकेश सहनी
;