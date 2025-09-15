Buxar-Bhagalpur Corridor: पीएम मोदी का ऐलान, बक्सर-भागलपुर कॉरिडोर के मोकामा-मुंगेर खंड के निर्माण को कैबिनेट से मिली मंजूरी

Buxar-Bhagalpur Corridor News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्णिया की रैली में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि बिहार के विकास को रफ्तार देने के लिए सरकार ने बक्सर-भागलपुर हाई-स्पीड कॉरिडोर के मोकामा-मुंगेर खंड को मंजूरी दे दी है. यह 4-लेन का ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल हाईवे होगा, जिसे हाइब्रिड एन्युइटी मोड (HAM) पर बनाया जाएगा.

10 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने बक्सर-भागलपुर हाई-स्पीड कॉरिडोर के मोकामा-मुंगेर खंड को मंजूरी दी. बक्सर-भागलपुर हाई-स्पीड कॉरिडोर का मोकामा-मुंगेर खंड सड़क 82.4 किलोमीटर लंबी होगी और इसकी लागत 4447.38 करोड़ रुपये होगी. यह सड़क पूरी तरह टोल टैक्स सिस्टम से जुड़ी होगी, और इस पर वाहन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेंगे.

यह हाईवे मोकामा, बड़हिया, लखीसराय, जमालपुर और मुंगेर जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ेगा. इन शहरों को पहले से ही उद्योग और व्यापार के लिए अहम माना जाता है. मुंगेर और जमालपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और लोकोमोटिव वर्कशॉप जैसे बड़े केंद्र मौजूद हैं. वहीं भागलपुर अपने सिल्क उद्योग और प्रस्तावित टेक्सटाइल इको-सिस्टम की वजह से बड़ा लॉजिस्टिक हब बन रहा है.

विशेषज्ञों का मानना है कि इस कॉरिडोर के बनने से मुंगेर-जमालपुर-भागलपुर क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियां और तेज होंगी. खाद्य प्रसंस्करण, पैकेजिंग और कृषि गोदाम जैसे क्षेत्र भी इससे सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे. इसके अलावा माल ढुलाई और यात्री यातायात दोनों को तेज और सुरक्षित मार्ग मिलेगा.

अभी मोकामा से मुंगेर तक सफर में कई घंटे लगते हैं. लेकिन 4-लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बनने के बाद यात्रा का समय करीब डेढ़ घंटे तक घट जाएगा. हाईवे पर 80 किमी/घंटा की औसत गति से वाहन आसानी से चल सकेंगे, जिससे यात्रा अधिक सुविधाजनक होगी.

इस परियोजना के निर्माण से करीब 14.83 लाख मानव-दिवस का प्रत्यक्ष और 18.46 लाख मानव-दिवस का अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने का अनुमान है. इसके अलावा जब सड़क पूरी तरह से बनकर चालू होगी तो इसके आसपास नए उद्योग और व्यापारिक केंद्र खुलेंगे, जिससे युवाओं को अतिरिक्त रोजगार भी मिलेगा.

