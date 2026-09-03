/बक्सर में छात्रा से रेप मामले में प्रधानाध्यापक गिरफ्तार, 2 शिक्षकों पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज

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बक्सर जिला में कृष्णाब्रह्म थाना क्षेत्र के नथुनी अहीर का डेरा गांव स्थित स्कूल में छात्रा से दुष्कर्म मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पीड़ित छात्रा की मां के बयान पर पुलिस ने 2 आरोपी शिक्षकों और प्रधानाध्यापक के खिलाफ पोक्सो (POCSO) एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस ने छापेमारी कर प्रधानाध्यापक को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, घटना में शामिल दोनों आरोपी शिक्षक मौके से फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है.
दरअसल, डुमरांव अनुमंडल के नथुनी अहीर डेरा मध्य विद्यालय के दो शिक्षकों पर विद्यालय से पास आउट हो चुकी दो छात्राओं के साथ दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगा है. इतना ही नहीं, आरोप है कि घटना का अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया. वहीं, वीडियो सामने आने के बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गया. जबकि, शिक्षा विभाग भी सकते में आ गया. मामला सामने आते ही ग्रामीणों का आक्रोश भड़क उठा. बड़ी संख्या में ग्रामीण दोनों शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने पहुंच गए थे.
बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद ग्रामीणों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी इसकी सूचना दी. इसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों शिक्षकों को निलंबित कर दिया था. साथ ही पूरे मामले की जांच के लिए टीम गठित की गई है.
सोशल मीडिया पर किसने वायरल किया वीडियो?
शिक्षा विभाग की ओर से मामले की जांच शुरू कर दी गई है, जबकि पुलिस भी आरोपों और वायरल वीडियो से जुड़े तथ्यों की जांच में जुटी है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि घटना कब और कहां हुई, वीडियो किसने बनाया और इसे सोशल मीडिया पर किसने वायरल किया.
रिपोर्ट: अजय कुमार राय