प्रधानमंत्री मोदी के आश्वासन के बाद अब विश्वामित्र कॉरिडोर बनने की उम्मीद जगी: राजकुमार चौबे
प्रधानमंत्री मोदी के आश्वासन के बाद अब विश्वामित्र कॉरिडोर बनने की उम्मीद जगी: राजकुमार चौबे

Bihar News: बिहार के बक्सर में आयोजित सनातन संस्कृति उत्थान कार्यक्रम सह सनातनी सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया है. इस दौरान विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार चौबे ने संबोधित करते हुए कहा कि बक्सर केवल एक जिला नहीं, बल्कि भारत की सनातन चेतना का केंद्र है, जहां भगवान राम ने धर्म और युद्ध का पाठ पढ़ा और विश्वामित्र मुनि ने यज्ञ की रक्षा की.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Aug 11, 2025, 03:57 PM IST

राजकुमार चौबे, विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक
राजकुमार चौबे, विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक

राज कुमार चौबे ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने पीएमओ को पत्र भेजा था और वहां से फोन पर आश्वासन मिला है कि उनकी बातें संज्ञान में ली गई हैं और कार्य शुरू होगा. इसे उन्होंने पूरे बक्सर के लिए ऐतिहासिक क्षण करार दिया. चौबे ने बक्सर की ऐतिहासिक महत्ता को रेखांकित करते हुए बताया कि यही वह भूमि है जहां ताड़का, मारीच और सुबाहु जैसे अधर्म के प्रतीकों का अंत हुआ, च्यवन ऋषि ने आयुर्वेदिक अमृत च्यवनप्राश की खोज की, अहिल्या का उद्धार हुआ, यह वामन अवतार की पुण्य भूमि है और पंचकोशी परिक्रमा आत्मा की मुक्ति का मार्ग प्रदान करती है.

उन्होंने कहा कि इतनी महान विरासत होने के बावजूद बक्सर को आज तक उसका उचित सम्मान नहीं मिला. उन्होंने कहा कि जब तक बक्सर को आध्यात्मिक राजधानी का दर्जा नहीं मिल जाता, विश्वामित्र आश्रम को अंतरराष्ट्रीय धरोहर का मान नहीं मिलता और पंचकोशी तीर्थ को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान नहीं दी जाती, तब तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी.

उन्होंने पूरे बिहार से आह्वान किया कि बक्सर को उसकी गरिमा चाहिए और सनातन की लड़ाई लड़ी जाएगी. उन्होंने कहा कि चक्की गांव से ही एक नई शुरुआत की जाएगी और हर साल 51 गरीब परिवारों की लड़कियों का विवाह किया जाएगा. इस अवसर पर कई लोगों को सम्मानित भी किया गया.
इनपुट: आईएएनएस

