Rajpur Vidhan Sabha Seat: राजपुर में 1980 के बाद 2020 में कांग्रेस को मिली थी सफलता, क्या इस बार वापसी करेगी JDU?

Rajpur Assembly Seat Profile: बक्सर जिले की राजपुर विधानसभा सीट पर इस बार जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस विधानसभा सीट की सीमाएं कैमूर और रोहतास (सासाराम) जिले के अलावा यूपी के गाजीपुर जिले से भी लगती है. परिसीमन में इस विधानसभा सीट के अंतर्गत रोहतास जिला के राजपुर ब्लॉक, बक्सर जिला के इटाढ़ी ब्लॉक और बक्सर जिले के डुमरांव ब्लॉक की कुछ पंचायतें आती हैं. राजपुर ब्लॉक सोन नदी के पास स्थित है, जबकि इटाढ़ी ब्लॉक के किनारे से गंगा नदी बहती है. इस सीट को जेडीयू का गढ़ माना जाता था, लेकिन पिछले चुनाव में लोजपा के कारण कांग्रेस को कामयाबी हासिल हुई थी. लिहाजा, एनडीए इस बार अपनी परंपरागत सीट को हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक देगा.

सियासी इतिहास

राजपुर विधानसभा सीट की स्थापना 1977 में हुई थी और यहां अबतक 11 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं. 2005 से शुरू होकर जनता दल (यूनाइटेड) ने इस सीट पर लगातार चार बार जीत दर्ज की. भाजपा और कांग्रेस ने इसे दो-दो बार जीता, जबकि जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) और बहुजन समाज पार्टी ने एक-एक बार जीत हासिल की. 2020 में लोजपा प्रत्याशी के कारण जेडीयू को हार का सामना करना पड़ा था और कांग्रेस को 1980 के बाद जीत हासिल हुई थी. कांग्रेस के विश्वनाथ राम ने जेडीयू के संतोष कुमार निराला को 21 हजार 204 वोटों से हराया था. इस बार एनडीए और महागठबंधन दोनों इस सीट को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंकने में जुटे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- हमेशा से हाई प्रोफाइल सीट रही हाजीपुर, कांग्रेस को CM दिया तो BJP को केंद्रीय मंत्री

जातीय समीकरण

राजपुर विधानसभा सीट पर कुल 3 लाख 41 हजार मतदाता हैं. इनमें से पुरुष मतदाताओं की संख्या 1 लाख 78 हजार है. वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 1 लाख 63 हजार है. इस सीट पर यादव, ब्राह्मण, रविदास और कोइरी वोटरों की भूमिका निर्णायक रहती है. पुराने आंकड़े को देखते हुए राजपुर सीट पर कांग्रेस और जेडीयू उम्मीदवार के बीच इस बार भी कांटे का टक्कर होगी.

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!