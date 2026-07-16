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बक्सर में सरपंच की लाठी-डंडों से पीटकर हत्या, बेटों पर भी जानलेवा हमला, इलाके में भारी तनाव

Buxar News: धान की रोपनी के दौरान सरपंच सुभाष सिंह खेत पर पहुंचे थे, जहां पहले से मौजूद उनके पाटीदारों ने उन पर हमला कर दिया. सूचना मिलने पर उनके पुत्र अखिलेश सिंह और विंटेस सिंह मौके पर पहुंचे, तो हमलावरों ने उन दोनों के साथ भी मारपीट की. घटना में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए.

Edited By:Shailendra Reported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 16, 2026, 06:24 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 06:24 PM IST
बक्सर में सरपंच की लाठी-डंडों से पीटकर हत्या, बेटों पर भी जानलेवा हमला, इलाके में भारी तनाव
Image Credit: (Z News) डेढ़ बीघा जमीन के विवाद में सरपंच की पीट-पीटकर हत्याSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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