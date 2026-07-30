/सावन 2026: सज-धज कर तैयार हो गए बक्सर के प्रमुख शिव मंदिर, रामरेखा घाट पर उमड़ेगी आस्था की भीड़

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Sawan 2026: सावन माह की शुरुआत के साथ ही बक्सर के प्रमुख शिव मंदिर श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए पूरी तरह सज-धज कर तैयार हो गए हैं. पूरे सावन माह में भगवान शिव के जलाभिषेक और पूजा- अर्चना के लिए बड़ी संख्या में भक्तों की पहुंचने की संभावना है. जिले के प्रसिद्ध बरमेश्वर नाथ मंदिर, रामेश्वर नाथ मंदिर, नाथ बाबा मंदिर और सोखा धाम में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहेगा. सुबह से देर शाम तक शिवभक्त जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और विशेष पूजा-अर्चना करेंगे.
सावन में बक्सर के एतिहासिक रामरेखा घाट के विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है. यहां गंगा नदी उत्तरवाहिनी (उत्तरायणी) होने के कारण दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालु पहले गंगा स्नान करते हैं. इसके बाद वे पवित्र गंगाजल लेकर आराध्य भगवान भोलेनाथ का विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक करते हैं. मान्यता है कि सावन माह में यहां गंगा स्नान और भगवान शिव की पूजा करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है.
श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी प्रमुख शिव मंदिरों और रामरेखा घाट पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं. मंदिर परिसरों में पुलिस बल की तैनाती, बैरिकेडिंग, भीड़ नियंत्रण, पार्किंग व्यवस्था और पेयजल समेत आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो. प्रशासन का प्रयास है कि सभी श्रद्धालु सुरक्षित वातावरण में पूजा-अर्चना कर सकें.
सावन के पहले सोमवार से ही बक्सर का धार्मिक माहौल पूरी तरह शिवमय हो जाएगा. मंदिर परिसर और रामरेखा घाट 'हर-हर महादेव' तथा 'बोल बम' के जयघोष से गूंज उठेंगे. आस्था, श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम पूरे सावन माह देखने को मिलेगा, जहां हजारों श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए पहुंचेंगे.
रिपोर्ट: अजय कुमार राय