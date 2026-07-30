/सावन 2026: सज-धज कर तैयार हो गए बक्सर के प्रमुख शिव मंदिर, रामरेखा घाट पर उमड़ेगी आस्था की भीड़

Sawan 2026: सावन माह की शुरुआत के साथ ही बक्सर के प्रमुख शिव मंदिर श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए पूरी तरह सज-धज कर तैयार हो गए हैं. पूरे सावन माह में भगवान शिव के जलाभिषेक और पूजा- अर्चना के लिए बड़ी संख्या में भक्तों की पहुंचने की संभावना है. जिले के प्रसिद्ध बरमेश्वर नाथ मंदिर, रामेश्वर नाथ मंदिर, नाथ बाबा मंदिर और सोखा धाम में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहेगा. सुबह से देर शाम तक शिवभक्त जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और विशेष पूजा-अर्चना करेंगे.