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सावन 2026: सज-धज कर तैयार हो गए बक्सर के प्रमुख शिव मंदिर, रामरेखा घाट पर उमड़ेगी आस्था की भीड़

Sawan 2026: सावन माह की शुरुआत के साथ बक्सर के प्रमुख शिव मंदिर श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयार हैं. रामरेखा घाट पर गंगा स्नान और भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है. प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधाओं के व्यापक इंतजाम किए हैं.

Edited ByRupak Mishra
Published: Jul 30, 2026, 02:41 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 02:41 PM IST
सावन 2026: सज-धज कर तैयार हो गए बक्सर के प्रमुख शिव मंदिर, रामरेखा घाट पर उमड़ेगी आस्था की भीड़
Image Credit: सज-धज कर तैयार हो गए बक्सर के प्रमुख शिव मंदिर

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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