क्लास 1 से 8 तक के स्कूल 25 दिसंबर तक बंद, कड़ाके की ठंड बनी वजह

Buxar Latest News: बिहार के कई अन्य जिलों में भी ठंड के कारण स्कूलों के समय में बदलाव या छुट्टियां घोषित की गई हैं. पटना, वैशाली और सारण जैसे जिलों में सुबह जल्दी कक्षाएं शुरू करने पर रोक लगाई गई है.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Dec 20, 2025, 10:18 PM IST

बक्सर में कड़ाके की ठंड से कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल 25 दिसंबर तक बंद (@lexica)
Buxar News: बिहार के बक्सर जिले में चल रही अत्यधिक ठंड और कम तापमान की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए 1 से 8 तक के स्कूलों को 25 दिसंबर तक बंद कर दिया है. बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन की रक्षा के लिए सभी सरकारी और निजी स्कूलों (प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों समेत) में कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई 25 दिसंबर 2025 तक पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई है. यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है और 20 दिसंबर से प्रभावी हो गया है.

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार जिले में अभी ठंड से राहत की कोई उम्मीद नहीं है. घने कोहरे और गिरते पारे से सुबह-सवेरे बच्चों का स्कूल जाना जोखिम भरा हो सकता है. प्रशासन ने स्थिति पर निरंतर नजर रखी हुई है और जरूरत पड़ने पर आदेश को आगे बढ़ाया जा सकता है. जिला जनसंपर्क कार्यालय ने बताया कि सभी स्कूल प्रबंधनों और संबंधित विभागों से सख्त अनुपालन का अनुरोध किया गया है.

बिहार के कई अन्य जिलों में भी ठंड के कारण स्कूलों के समय में बदलाव या छुट्टियां घोषित की गई हैं. पटना, वैशाली और सारण जैसे जिलों में सुबह जल्दी कक्षाएं शुरू करने पर रोक लगाई गई है. छोटे बच्चों में ठंड से सांस की तकलीफ, बुखार और अन्य बीमारियां बढ़ सकती हैं, इसलिए यह एहतियाती कदम जरूरी है.

अभिभावकों ने इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन साथ ही ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की मांग भी की है. वर्तमान में बक्सर का तापमान दिन में 18-20 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, जबकि रात में 8-10 डिग्री तक गिर जाता है. आने वाले दिनों में हल्की बढ़ोतरी की संभावना है, लेकिन कोहरा और ठंडी हवाएं जारी रहेंगी. यह फैसला क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों से पहले आया है, जिससे बच्चों को ठंड से राहत मिलेगी. प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि बच्चों को गर्म कपड़े पहनाएं और घर में ही रखें.

इनपुट: आईएएनएस

यह भी पढ़ें: भीषण ठंड का कहर, 5वीं तक के सभी स्कूल और कोचिंग 25 दिसंबर तक बंद

Buxar NewsBihar News

