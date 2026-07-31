/श्रावणी मेला 2026: ब्रह्मपुर धाम में जलाभिषेक के लिए उमड़े लाखों श्रद्धालु, तो वहीं देवघर कांवर पथ पर शिवभक्तों के लिए हुआ व्यापक इंतजाम

Shravani Mela 2026: सावन माह शुरू होते ही बक्सर के प्रसिद्ध ब्रह्मपुर धाम स्थित बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने लगी है. दूर-दराज से पहुंचे शिवभक्त उत्तरवाहिनी गंगा का पवित्र जल लेकर बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ का जलाभिषेक कर सुख-समृद्धि, परिवार की खुशहाली और मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना कर रहे हैं. मंदिर परिसर हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से भक्तिमय माहौल में गूंज रहा है. धार्मिक मान्यता है कि सावन में उत्तरवाहिनी गंगा का जल भगवान शिव को अर्पित करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं. इसी आस्था के कारण प्रतिदिन बड़ी संख्या में कांवरिये और श्रद्धालु ब्रह्मपुर धाम पहुंच रहे हैं.