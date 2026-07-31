/श्रावणी मेला 2026: ब्रह्मपुर धाम में जलाभिषेक के लिए उमड़े लाखों श्रद्धालु, तो वहीं देवघर कांवर पथ पर शिवभक्तों के लिए हुआ व्यापक इंतजाम

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Shravani Mela 2026: सावन माह शुरू होते ही बक्सर के प्रसिद्ध ब्रह्मपुर धाम स्थित बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने लगी है. दूर-दराज से पहुंचे शिवभक्त उत्तरवाहिनी गंगा का पवित्र जल लेकर बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ का जलाभिषेक कर सुख-समृद्धि, परिवार की खुशहाली और मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना कर रहे हैं. मंदिर परिसर हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से भक्तिमय माहौल में गूंज रहा है. धार्मिक मान्यता है कि सावन में उत्तरवाहिनी गंगा का जल भगवान शिव को अर्पित करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं. इसी आस्था के कारण प्रतिदिन बड़ी संख्या में कांवरिये और श्रद्धालु ब्रह्मपुर धाम पहुंच रहे हैं.
सावन की सोमवारी पर श्रद्धालुओं की संभावित भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है. श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम दर्शन-पूजन के लिए मंदिर परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों में पुलिस बल की तैनाती की गई है. भीड़ प्रबंधन के लिए बैरिकेडिंग, निगरानी और यातायात व्यवस्था को मजबूत किया गया है. साथ ही रामरेखा घाट से ब्रह्मपुर धाम तक एक लेन सड़क को कांवरियों के लिए सुरक्षित रखने की योजना बनाई गई है, ताकि वाहनों का संचालन नियंत्रित रहे और श्रद्धालु सुरक्षित एवं व्यवस्थित तरीके से जलाभिषेक कर सकें.
इधर, विश्वप्रसिद्ध श्रावणी मेले की शुरुआत 30 जुलाई से हो चुकी है, जिसका समापन 28 अगस्त को होगा. एक माह तक चलने वाले इस मेले में देशभर से लाखों शिवभक्त सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर लगभग 105 किलोमीटर लंबी कांवर यात्रा कर बाबा बैद्यनाथ धाम, देवघर पहुंचते हैं. कच्ची कांवरिया पथ का लगभग 55 किलोमीटर हिस्सा बांका जिले से होकर गुजरता है. इसे लेकर बांका जिला प्रशासन 24 घंटे मुस्तैद है और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लगातार निगरानी रखी जा रही है.
कांवरिया पथ पर सरकारी व्यवस्थाओं के साथ-साथ बिहार समेत कई राज्यों के सामाजिक संगठनों, व्यवसायियों और उद्योगपतियों द्वारा सैकड़ों सेवा शिविर लगाए गए हैं. इन शिविरों में शिवभक्तों के लिए निशुल्क भोजन, चाय, दवा और ठहरने की व्यवस्था की गई है, जिस पर हर वर्ष करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं. इसी क्रम में सुईयां-बलहरा के पास लगाए गए कोशी सेवा शिविर का उद्घाटन फारबिसगंज के कांग्रेस विधायक मनोज विश्वास ने किया. उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा कांवरियों के लिए बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं और सामाजिक संगठनों द्वारा दिन-रात सेवा शिविर संचालित कर श्रद्धालुओं की सेवा करना सराहनीय पहल है.
रिपोर्ट: अजय कुमार राय (बक्सर), बीरेंद्र कुमार सिन्हा (बांका)