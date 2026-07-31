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श्रावणी मेला 2026: ब्रह्मपुर धाम में जलाभिषेक के लिए उमड़े लाखों श्रद्धालु, तो वहीं देवघर कांवर पथ पर शिवभक्तों के लिए हुआ व्यापक इंतजाम

Shravani Mela 2026: सावन माह में बक्सर के ब्रह्मपुर धाम स्थित बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है. वहीं विश्वप्रसिद्ध श्रावणी मेले के दौरान सुल्तानगंज-देवघर कांवर पथ पर प्रशासन और सामाजिक संगठनों ने शिवभक्तों की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं.

Edited ByRupak Mishra
Published: Jul 31, 2026, 12:27 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 12:27 PM IST
श्रावणी मेला 2026: ब्रह्मपुर धाम में जलाभिषेक के लिए उमड़े लाखों श्रद्धालु, तो वहीं देवघर कांवर पथ पर शिवभक्तों के लिए हुआ व्यापक इंतजाम
Image Credit: ब्रह्मपुर धाम में जलाभिषेक के लिए उमड़े लाखों श्रद्धालु, तो वहीं देवघर कांवर पथ पर शिवभक्तों के लिए हुआ व्यापक इंतजाम (zee media)

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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