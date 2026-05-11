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बंगाल CM के पीए की हत्या का बक्सर कनेक्शन, STF ने मयंक और विक्की को उठाया, मोस्टवांटेड विशाल से भी पूछताछ

Suvendu Adhikari PA murder case: बंगाल सीएम सुवेंदु अधिकारी अधिकारी पीए हत्याकांड में बंगाल एसटीएफ बक्सर पहुंची. बक्सर के मोस्टवांटेड अपराधी विशाल श्रीवास्तव को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पूछताछ के बाद विशाल श्रीवास्तव को छोड़ दिया. विशाल श्रीवास्तव पर बक्सर में दो दर्जन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. हत्या, लूट और आर्म्स एक्ट का आरोपी है. बंगाल एसटीएफ ने दो अपराधी को हिरासत में लिया है. बंगाल एसटीएफ ने मयंक मिश्रा और विक्की मौर्य को हिरासत में लेकर बंगाल गई. इसकी पुष्टि बक्सर एसपी शुभम आर्य ने की है.

ये खबर अभी-अभी आई है. और जानकारी मिलते ही खबर अपडेट की जाएगी। ताजा अपडेट जानने के लिए रिफ्रेश करें.

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