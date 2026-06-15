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सोती रही बक्सर पुलिस! चोरों ने थाने के पास से उड़ाए 10 लाख, CCTV पर स्प्रे मारकर 5 मिनट में खाली कर दिया ATM

Buxar News: बक्सर में चोरों ने मुफस्सिल थाना से महज 200 मीटर दूर ATM से 10 लाख रुपये साफ कर दिए. इस घटना के बाद से ही पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 15, 2026, 04:50 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 04:50 PM IST
सोती रही बक्सर पुलिस! चोरों ने थाने के पास से उड़ाए 10 लाख, CCTV पर स्प्रे मारकर 5 मिनट में खाली कर दिया ATM
Image Credit: बक्सर में चोरों ने ATM से उड़ाए 10 लाख

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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