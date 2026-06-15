Buxar News: बक्सर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में चोरों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए एटीएम से करीब 10 लाख रुपये की नकदी चोरी कर ली. हैरानी की बात यह है कि घटना मुफस्सिल थाना से महज 200 मीटर की दूरी पर हुई. मिली जानकारी के अनुसार, चोर पहले एटीएम के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों पर स्प्रे कर उन्हें निष्क्रिय किया और फिर अंदर प्रवेश कर करीब पांच मिनट के भीतर एटीएम में रखी पूरी नकदी लेकर फरार हो गए.