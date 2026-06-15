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Buxar News: बक्सर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में चोरों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए एटीएम से करीब 10 लाख रुपये की नकदी चोरी कर ली. हैरानी की बात यह है कि घटना मुफस्सिल थाना से महज 200 मीटर की दूरी पर हुई. मिली जानकारी के अनुसार, चोर पहले एटीएम के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों पर स्प्रे कर उन्हें निष्क्रिय किया और फिर अंदर प्रवेश कर करीब पांच मिनट के भीतर एटीएम में रखी पूरी नकदी लेकर फरार हो गए.
पुलिस और बैंक अधिकारियों में हड़कंप
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और बैंक अधिकारियों में हड़कंप मच गया. पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है. साथ ही, संगठित चोर गिरोह की पहचान और गिरफ्तारी के लिए विभिन्न स्थानों पर छापेमारी शुरू कर दी गई है. एसपी शुभम आर्य ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी की जाएगी.
पहले भी हो चुकी है चोरी की बड़ी घटना
गौरतलब है कि करीब सात महीने पहले भी मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एटीएम चोरी की एक बड़ी घटना हुई थी. जिसमें अपराधियों ने गैस कटर से एटीएम काटकर नकदी उड़ाई थी. उस मामले का अब तक खुलासा नहीं हो सका है. ऐसे में ताजा वारदात ने पुलिस की कार्यप्रणाली और सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.
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