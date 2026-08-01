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बक्सर में 5 किमी का चक्कर बचाने के चक्कर में फुट ओवर ब्रिज पर चढ़ा दी ट्रैक्टर, चालक की पहचान में जुटी RPF, दर्ज होगी FIR

Buxar News: बक्सर के इटाढ़ी रेलवे क्रॉसिंग के पास बने फुट ओवर ब्रिज पर एक ट्रैक्टर चढ़ाने का मामला सामने आया है. अब आरपीएफ और स्थानीय पुलिस हरकत में आ गई है. आरोपी ट्रैक्टर चालक की पहचान की जा रही है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 01, 2026, 03:20 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 03:20 PM IST
बक्सर में 5 किमी का चक्कर बचाने के चक्कर में फुट ओवर ब्रिज पर चढ़ा दी ट्रैक्टर, चालक की पहचान में जुटी RPF, दर्ज होगी FIR
Image Credit: (Z News) बक्सर में फुट ओवर ब्रिज पर चढ़ा ट्रैक्टर

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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