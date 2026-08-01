/बक्सर में 5 किमी का चक्कर बचाने के चक्कर में फुट ओवर ब्रिज पर चढ़ा दी ट्रैक्टर, चालक की पहचान में जुटी RPF, दर्ज होगी FIR

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कहते हैं कि शॉर्टकट अक्सर भारी पड़ता है... कभी-कभी ये जानलेवा भी होता है, तो कभी जेल की हवा खिला देता है! इसी शॉर्टकट के चक्कर में अब बक्सर के एक ट्रैक्टर चालक को भारी पड़ने वाला है, जो 5 किलोमीटर की दूरी बचाने के चक्कर में अब सीधे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने वाला है. दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में फुट ओवर ब्रिज पर एक ट्रैक्टर चढ़ा हुआ नजर आ रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद अब चालक की पहचान में आरपीएफ जुटी हुई है. साथ ही आरोपी पर एफआईआर दर्ज करने की प्रकिया शुरू हो चुकी है.
फुट ओवर ब्रिज पर एक ट्रैक्टर चढ़ाने का वीडियो वायरल
बक्सर जिला के इटाढ़ी रेलवे क्रॉसिंग के पास बने फुट ओवर ब्रिज पर एक ट्रैक्टर चढ़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो सामने आने के बाद आरपीएफ और स्थानीय पुलिस हरकत में आ गई है. वायरल वीडियो की जांच करते हुए ट्रैक्टर चालक की पहचान कर उसके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में जुटी हैं.
इटाढ़ी रेलवे क्रॉसिंग के पास बने एफओबी का मामला
जानकारी के अनुसार, 31 जुलाई, 2026 दिन शुक्रवार को एक ट्रैक्टर चालक ने इटाढ़ी रेलवे क्रॉसिंग के पास बने एफओबी के रास्ते ट्रैक्टर को दूसरी ओर ले जाने का प्रयास किया. इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने पूरी घटना का वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.
लोगों की सुरक्षा पर भी सवाल
वीडियो में ट्रैक्टर को पैदल यात्रियों के लिए बने फुट ओवर ब्रिज पर चढ़ा हुआ देखा जा सकता है. जिससे लोगों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो गए हैं. वीडियो वायरल होने के बाद आरपीएफ और स्थानीय पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है.
आरोपी पर कानूनी कार्रवाई
अधिकारियों का कहना है कि वीडियो के आधार पर ट्रैक्टर चालक की पहचान की जा रही है. पहचान होते ही उसके खिलाफ रेलवे अधिनियम और अन्य संबंधित धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
पांच किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर
गौरतलब है कि इटाढ़ी रेलवे क्रॉसिंग के पास बना सड़क ओवरब्रिज (ROB) क्षतिग्रस्त होने के बाद से बड़े वाहनों का आवागमन प्रभावित है. वहीं, रेलवे क्रॉसिंग भी स्थायी रूप से बंद कर दी गई है. ऐसे में ट्रैक्टर समेत अन्य भारी वाहनों को बक्सर शहर की ओर आने-जाने के लिए लगभग पांच किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ता है.
लापरवाही का वीडियो वायरल
माना जा रहा है कि इसी दूरी से बचने के लिए चालक ने जोखिम उठाते हुए ट्रैक्टर को एफओबी पर चढ़ा दिया. हालांकि, इस लापरवाही का वीडियो वायरल होने के बाद अब उस पर कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो गई है.
रिपोर्ट: अजय कुमार राय