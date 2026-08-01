/बक्सर में 5 किमी का चक्कर बचाने के चक्कर में फुट ओवर ब्रिज पर चढ़ा दी ट्रैक्टर, चालक की पहचान में जुटी RPF, दर्ज होगी FIR

कहते हैं कि शॉर्टकट अक्सर भारी पड़ता है... कभी-कभी ये जानलेवा भी होता है, तो कभी जेल की हवा खिला देता है! इसी शॉर्टकट के चक्कर में अब बक्सर के एक ट्रैक्टर चालक को भारी पड़ने वाला है, जो 5 किलोमीटर की दूरी बचाने के चक्कर में अब सीधे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने वाला है. दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में फुट ओवर ब्रिज पर एक ट्रैक्टर चढ़ा हुआ नजर आ रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद अब चालक की पहचान में आरपीएफ जुटी हुई है. साथ ही आरोपी पर एफआईआर दर्ज करने की प्रकिया शुरू हो चुकी है.