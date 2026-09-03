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बक्सर में 2 शिक्षकों पर छात्राओं से रेप का आरोप, अश्लील वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप

बक्सर में दो शिक्षकों पर छात्राओं से रेप करने का आरोप लगा है. वहीं, जब घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो जिले में हड़कंप मच गया. फिलहाल, दोनों शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Sep 03, 2026, 04:36 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 04:36 PM IST
बक्सर में 2 शिक्षकों पर छात्राओं से रेप का आरोप, अश्लील वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप
Image Credit: बक्सर के स्कूल में गुरु-शिष्य का रिश्ता शर्मसार (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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