रेलवे की जल्दबाजी पड़ी भारी! बक्सर में निर्माणाधीन ओवरब्रिज धंसा, अब मरम्मत के बाद ही दी जाएगी मंजूरी

Buxar News: बक्सर जिला में ओवरब्रिज को लेकर रेलवे की जल्दबाजी भारी पड़ गई! बक्सर में निर्माणाधीन ओवरब्रिज धंस गया. अब मरम्मत के बाद ही इसे खोलने की मंजूरी दी जाएगी. दरअसल, बक्सर जिलान्तर्गत बक्सर-बरूणा रेलवे स्टेशन के बीच स्थित LC 70A पर रेलवे ओवरब्रिज (ROB) के पहुंच पथ निर्माण कार्य के सम्बन्ध में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित रेलवे ओवरब्रिज (ROB) के पहुंच पथ का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ था. इसे विधिवत रूप से कमीशन (Commission) भी नहीं किया गया था. निर्माण कार्य के दौरान विस्तार जोड़ (Expansion Joint) के समीप कंक्रीट के एक भाग में क्षति उत्पन्न हुई थी, जिसके कारण उस स्थान पर आंशिक धंसाव (Settlement) की स्थिति बनी थी. इसका Structure पर कोई नाकारात्मक प्रभाव नहीं है और Structure पूर्ण तरह से सुरक्षित है.

तकनीकी मानकों के अनुसार, क्षतिग्रस्त भाग के सही और मरम्मत के बाद पर्याप्त सेटिंग/क्योंरिंग अवधि प्रदान किया जाना आवश्यक था, ताकि संरचना आवश्यक मजबूती प्राप्त कर सके. लेकिन उक्त अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही रेलवे प्रशासन की ओर से LC से यातायात बंद कर निर्माणाधीन ROB से यातायात संचालन प्रारंभ कर दिया गया.

निर्माणाधीन संरचना पर समयपूर्व यातायात संचालन के परिणाम स्वरूप जोड़ (Expansion Joint) के समीप अतिरिक्त धंसाव उत्पन्न हो गया. घटना की जानकारी प्राप्त होते ही तकनीकी विशेषज्ञों की ओर से स्थल निरीक्षण किया गया और सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक कदम उठाए गए.

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दरअसल, वर्तमान में रेलवे प्रशासन की ओर से निर्माणाधीन ROB पर यातायात संचालन बंद कर दिया गया है. आमजन की सुविधा और सुरक्षित आवागम सुनिश्चत करने के लिए दोबारा लेवल क्रॉसिंग (LC) को यातायात के लिए खोल दिया गया है.

संबंधित एजेंसियों की तरफ से क्षतिग्रस्त भाग की तकनीकी जांच और आवश्यक मरम्मत कार्य किया जा रहा है. संरचना की पूर्ण सुरक्षा और तकनीकी मानकों के अनुरूप संतोषजनक स्थिति सुनिश्चित होने के बाद ही आगे की कार्रवाई और यातायात पर फैसला लिया जाएगा.

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