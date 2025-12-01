Bihar Crime: गुजरात में ज्वैलर्स की दुकान लूटने वाला वैशाली से गिरफ्तार, बक्सर में लूटपाट के दौरान युवक को मारी गोली

Bihar Crime News: बिहार STF और वैशाली पुलिस ने रविवार (30 नवंबर) को कुख्यात अपराधी पिंटू पासवान को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है. आरोपी पर गुजरात की नामी ज्वैलर्स की दुकान लूटने का आरोप है. गुजरात में ज्वैलरी शॉप लूटने के बाद वह बिहार भाग आया था और यहां अपने मौसरे भाई के यहां छिपा हुआ था. इस बीच STF को उसकी सूचना लग गई. जिसके बाद एसटीएफ की टीम और वैशाली पुलिस ने मिलकर उसे मथुरापुर से धर दबोचा. आरोपी के पास से हथियार भी बरामद हुआ है.

अपराधी पिंटू पासवान को गिरफ्तार करने के लिए वैशाली एसपी अशोक मिश्रा के आदेश पर टीम गठन किया गया था. टीम का नेतृत्व हाजीपुर सदर एसडीपीओ सुबोध कुमार कर रहे थे. तभी बिहार एसटीएफ और और वैशाली पुलिस की टीम मथुरापुर पर पहुंचीऔर कुख्यात अपराधी पिंटू पासवान को गिरफ्तार कर लिया. पिंटू पासवान के पास एक देशी पिस्तौल दो जिंदा कारतूस बरामद हुए. बता दें कि पकड़े गए बदमाश पिंटू पासवान पर बिहार ही नहीं दूसरे राज्य में भी लूट और हत्या जैसे संगीन मामले दर्ज हैं. पिंटू पासवान गुजरात में हुए सोना दुकान लूट कांड में भी शामिल था.

उधर बक्सर के नया भोजपुर थाना क्षेत्र के पुराना भोजपुर गांव में देर रात लूटपाट के दौरान अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया. युवक अपने रिश्तेदार को अस्पताल में इलाज के लिए पैसे देने जा रहा था, तभी गांव के तीन युवक बाइक से पहुंचकर उस पर हमला कर दिया और रुपये लूटकर फरार हो गए. फायरिंग की आवाज से गांव में हड़कंप मच गया. गोली युवक के कंधे में लगी, जिसके बाद ग्रामीण उसे तुरंत आरा के एक निजी अस्पताल ले गए. डॉक्टरों ने उसकी हालत खतरे से बाहर बताई है. घटना की सूचना मिलते ही नया भोजपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ की है और लूट व फायरिंग में शामिल आरोपियों की पहचान कर रही है.