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पश्चिम बंगाल CM के PA की हत्या का मामला: बक्सर के मोस्ट वांटेड अटल सिंह पर CBI ने घोषित किया 50 हजार का इनाम

West Bengal CM PA murder Case: कृष्ण सिंह उर्फ अटल सिंह का आपराधिक इतिहास भी लंबा रहा है. बक्सर जिले में उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट, हत्या, लूट समेत एक दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं. वह पहले भी बक्सर पुलिस की ओर से गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, लेकिन वर्तमान में फरार है.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 28, 2026, 06:17 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 06:17 PM IST
पश्चिम बंगाल CM के PA की हत्या का मामला: बक्सर के मोस्ट वांटेड अटल सिंह पर CBI ने घोषित किया 50 हजार का इनाम
Image Credit: (Z News) बक्सर के मोस्ट वांटेड अटल सिंह पर CBI ने घोषित किया 50 हजार का इनामSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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