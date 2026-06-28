/पश्चिम बंगाल CM के PA की हत्या का मामला: बक्सर के मोस्ट वांटेड अटल सिंह पर CBI ने घोषित किया 50 हजार का इनाम

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सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बक्सर के मोस्ट वांटेड अपराधी कृष्णा सिंह उर्फ अटल सिंह पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है. सीबीआई ने आरोपी की तस्वीर और इनाम संबंधी सूचना सार्वजनिक करते हुए विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर पोस्टर भी चस्पा किए हैं, ताकि उसकी गिरफ्तारी में आम लोगों का सहयोग मिल सके.
जानकारी के अनुसार, पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के बहुचर्चित मामले की जांच के दौरान कृष्ण सिंह उर्फ अटल सिंह का नाम सामने आया है. घटना के बाद से लगातार फरार चल रहा है. उसकी गिरफ्तारी के लिए एजेंसी लगातार छापेमारी कर रही है.
इस मामले में इससे पहले पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने बक्सर से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों की निशानदेही पर कृष्ण सिंह उर्फ अटल सिंह का नाम सामने आया. जिसके बाद सीबीआई ने उसे मामले का वांछित आरोपी घोषित करते हुए उस पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित कर दिया.
कृष्ण सिंह उर्फ अटल सिंह का आपराधिक इतिहास भी लंबा रहा है. बक्सर जिले में उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट, हत्या, लूट समेत एक दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं. वह पहले भी बक्सर पुलिस की ओर से गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, लेकिन वर्तमान में फरार है.
सीबीआई ने आम लोगों से अपील की है कि यदि किसी को आरोपी के संबंध में कोई भी जानकारी मिले, तो तत्काल एजेंसी या स्थानीय पुलिस को सूचित करें. सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी. एजेंसी को उम्मीद है कि इनाम की घोषणा के बाद आरोपी की गिरफ्तारी में तेजी आएगी.
रिपोर्ट: अजय राय