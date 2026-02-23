ब्रेकिंग न्यूज

रांची से दिल्ली जा रहा एयर एंबुलेंस चतरा के जंगलों में क्रैश, ATC से टूटा था संपर्क

झारखंड के चतरा जिले से एक बड़ी दुर्घटना की खबर सामने आ रही है. रेड बर्ड एविएशन की एक एयर एंबुलेंस, जिसने रांची से दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी, सोमवार शाम सिमरिया थाना क्षेत्र के करमाटांड़ गांव के पास जंगलों में क्रैश हो गई. बताया जा रहा है कि सोमवार की शाम 7 बजकर 34 मिनट से विमान का एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) से संपर्क अचानक टूट गया था. संपर्क कटने के बाद से ही विमान की तलाश की जारी थी. हालांकि, अब दुर्घटनाग्रस्त होने की पुष्टि हुई है.

बताया जा रहा है कि रांची से मरीज समेत 7 लोगों को लेकर दिल्ली रेड बर्ड की एयर एंबुलेंस जा रही थी. रांची उड़ान भरते ही विमान कुछ देर के बाद लापता हो गया. 23 फरवरी, 2026 दिन सोमवार को दोपहर 1 बजकर 37 मिनट पर रवाना हुई एक एयर एंबुलेंस दिल्ली पहुंचने से पहले ही हादसे का शिकार हो गई. इस विमान को सोमवार की शाम 4 बजकर 30 मिनट पर दिल्ली लैंड करना था. मगर, बीच रास्ते में ही इसका संपर्क टूट गया और हादसे का शिकार हो गया.