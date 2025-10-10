Advertisement
बिहार के सिविल इंजीनियर का झारखंड में मिला शव, शरीर में चोट के निशान

Jharkhand Crime News: झारखंड के चतरा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र में एक सिविल इंजीनियर का शव उनके किराए के कमरे से बरामद हुआ. मृतक की पहचान बिहार के मधेपुरा निवासी दिलनवाज के रूप में हुई है, जो संकट मोचन मंदिर के निर्माण कार्य की देखरेख कर रहे थे.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Oct 10, 2025, 01:29 PM IST

Jharkhand Crime News: झारखंड के चतरा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र में एक सिविल इंजीनियर का शव उनके कमरे से बरामद हुआ है. मृतक की पहचान बिहार के मधेपुरा निवासी दिलनवाज के रूप में की गई है. वह पीरी गांव में निर्माणाधीन संकट मोचन मंदिर के कन्स्ट्रक्शन का सुपरविजन कर रहे थे और यहां एक किराए के मकान में रहते थे. घटना की सूचना मिलने के बाद सिमरिया थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए चतरा सदर अस्पताल भेजा. मृतक के बिस्तर के नीचे से कई दवाएं बरामद की गई हैं. पुलिस को उनके घुटनों पर चोट के निशान और मलहम-पट्टी के सबूत भी मिले हैं, जिससे उनकी मौत को लेकर संदेह गहराया है.

सिमरिया थाने के एक पुलिस अफसर ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार, दिलनवाज पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे और नियमित रूप से दवाएं ले रहे थे. हालांकि, चोट के निशान और बरामद दवाओं के बाद पुलिस ने मामले को संदिग्ध मानते हुए जांच शुरू कर दी है.

ये भी पढ़ें: रिविलगंज में 20 रुपया नही देने पर हत्या करने वाला आरोपी राजन नट गिरफ्तार

उन्होंने कहा कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा. पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है. ग्रामीणों के अनुसार, दिलनवाज पिछले कुछ महीनों से गांव में रहकर मंदिर निर्माण की निगरानी कर रहे थे और ज्यादातर समय साइट पर ही रहते थे. उनके अचानक निधन से स्थानीय लोग भी सदमे में हैं. उनके परिजनों को भी घटना की सूचना दे दी गई है.

फिलहाल, पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि यह स्वाभाविक मौत है या इसके पीछे कोई और वजह है. मौके से जुटाए गए साक्ष्यों और दवाओं के नमूनों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी.

इनपुट: आईएएनएस

इनपुट: आईएएनएस

