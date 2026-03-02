सघरी घाटी के 'खूनी मोड़' पर छत्तीसगढ़ से बिहार आ रही बस पलटी: दर्जन भर यात्री घायल, पुलिस ने लोगों संग मिलकर चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन

Chatra News: चतरा-डोभी मुख्य मार्ग पर सोमवार को यात्रियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई. इस हादसे में करीब एक दर्जन लोग घायल हो गए. घायलों में से कइयों की हालत नाजुक बनी हुई है. घटना के बाद मौके पर कोहराम मच गया. हादसा चतरा-डोभी मुख्य मार्ग स्थित सघरी घाटी के भुईयांडीह-जोरी के मुरैनवा मोड़ पर घटी है.

जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से बदन नामक बस बिहार में गया के इमामगंज जा रही थी. बस जैसे ही घाटी के मुरैनवा मोड़ पर पहुंची, उसी समय उसका टायर ब्लास्ट कर गया और ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया. इसके बाद बस लहराते हुए सड़क किनारे पलट गई. बस के पलटते ही यात्रियों में चीख-पुकार मच गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और पुलिस को सूचना दी.

सूचना पर वशिष्ठनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य में जुट गई. पुलिस ने घायलों को तुरंत बस से निकालकर नजदीकी सदर अस्पताल भेजा. इस हादसवे में लगभग आधा दर्जन लोगों को चतरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि इतने ही लोग गया मेडिकल कॉलेज भेजा गया है. एक यात्री की नाजुक स्थिति को देखते हुए सदर अस्पताल से उसे बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया गया है.

घायलों की पहचान जहानाबाद के राकेश कुमार, वजीरगंज गया के रंधीर कुमार, डुमरिया के संजीत कुमार, चतरा के सुजीत कुमार, बगरा के कमलेश कुमार और जोरी के अमृत कुमार के रूप में हुई है. फिलहाल क्रेन की मदद से बस को सीधा करने का प्रयास किया जा रहा है. घाटी में हुए इस हादसे ने एक बार फिर तेज रफ्तार और सड़कों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

रिपोर्ट: धर्मेंद्र पाठक