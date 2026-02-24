Advertisement
एयर एंबुलेंस क्रैशः सभी मृतकों की पहचान हुई, कैसे दुर्घटनाग्रस्त हुआ प्लेन, DC ने बताई यह वजह

Air Ambulance Crash In Chatra: शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक, विमान में कुल सात लोग सवार थे. विमान रांची से दिल्ली की ओर जा रहा था. संपर्क टूटने के तुरंत बाद विमानन अधिकारियों ने हाई अलर्ट जारी कर दिया था.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 24, 2026, 07:36 AM IST

Chatra Air Ambulance Crash Update: चतरा जिले में सोमवार (23 फरवरी) की शाम को एयर एंबुलेंस प्लेन हादसे में सात लोगों की दर्दनाक मौत की पुष्टि हो चुकी है. जानकारी के मुताबिक, दुर्घटनाग्रस्त प्लेन लातेहार जिले के एक मरीज को लेकर रांची से दिल्ली जा रहा था और चतरा के सिमरिया के पास हादसे का शिकार हो गया. इस भीषण हादसे में मरने वाले सभी सातों लोगों की पहचान की जा चुकी है और सुबह होते ही शवों को निकालने का काम भी शुरू हो गया है.

सभी सातों शवों की पहचान हुई

स्थानीय जिला प्रशासन की ओर से सभी सातों शवों की पहचान कर दी गई है. चतरा की डिप्टी कमिश्नर कीर्तिश्री ने बताया कि एयर एम्बुलेंस में सवार सभी सात लोगों की क्रैश में मौत हो गई. प्लेन रांची से दिल्ली जा रहा था. मृतकों के नाम भी जारी कर दिए गए हैं.

1-    संजय कुमार (मरीज)
2-    अर्चना देवी (मरीज की पत्नी)
3-    ध्रुव कुमार (भांजा) के साथ साथ
4-    विवेक विकास भगत (पायलट)
5-    स्वराज दीप सिंह (सह पायलट)
6-    डॉ. विकास कुमार गुप्ता (डॉक्टर)
7-    सचिन कुमार मिश्रा (नर्सिंग असिस्टेंट) 

स्थानीय प्रशासन ने क्या कहा?

एयर एम्बुलेंस क्रैश पर DC कीर्तिश्री ने कहा कि यह आंधी-तूफान की वजह से क्रैश हुआ. उन्होंने आगे कहा कि बदकिस्मती से डॉक्टरों की टीम ने उन्हें मरा हुआ पाया. डीसी ने बताया कि कुल 7 लोग मारे गए हैं, जिसमें से दो क्रू मेंबर थे और बाकी पांच मृतक एक ही परिवार के थे. जिसमें मरीज और उसके परिवार के सदस्य शामिल हैं. इस घटना पर सिमरिया के SP सुमित कुमार अग्रवाल ने बताया कि हमें करीब 10 बजे जानकारी मिली कि एक एक्सीडेंट हुआ है. इलाके को देखते हुए यहां पहुंचना मुश्किल था. घटना को लेकर उन्होंने कहा कि दिल्ली की टीम यहां जांच के लिए आएगी और ब्लैक बॉक्स निकालने की कोशिश करेगी.

कैसे हुआ यह भीषण हादसा?

बताया जाता है कि सोमवार की शाम करीब 7:30 बजे जब एयर एंबुलेंस सिमरिया थाना क्षेत्र के घने जंगलों के ऊपर से गुजर रही थी, तभी अचानक मौसम खराब हो गया. तेज आंधी, बिजली की चमक और बारिश के बीच एयर एंबुलेंस प्लेन अपना संतुलन खो बैठा और करमटॉड जंगल में क्रैश कर गया. संबंधित एजेंसियों ने रडार डेटा और अंतिम ज्ञात लोकेशन के आधार पर विमान को ढूंढा. हालांकि, घने जंगल के कारण रात में घटनास्थल तक पहुंचना बहुत मुश्किल था, इस काम में स्थानीय लोगों ने प्रशासन की काफी मदद की.

