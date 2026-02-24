एयर एंबुलेंस क्रैशः घटनास्थल पर पहुंचे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, बोले- एक्सपर्ट टीम करेगी घटना की जांच

Chatra Air Ambulane Crash Update: चतरा में एयर एम्बुलेंस क्रैश होने की घटना में सभी सात लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है. घटना सोमवार (23 फरवरी) की देरशाम को हुई थी. अब झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने घटनास्थल का दौरा किया है. स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी चतरा के सदर अस्पताल पहुंचे, जहां सभी शव रखे हुए हैं. मंत्री इरफान अंसारी ने यहां पीड़ित परिजनों से भी मुलाकात की और उन्हें सांत्वनाएं दीं. इस घटना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि जांच का विषय है, एक्सपर्ट लोगों की टीम आ रही है. वो जांच करेंगी. उसके बाद सच्चाई पता चलेगी.

मीडिया से बातचीत में मंत्री इरफान अंसारी ने इसे झारखंड राज्य के लिए अबतक का सबसे बड़ा विमान त्रासदी बताया. उन्होंने कहा कि एयर एंबुलेंस का काम किसी की जान बचाना होता, जब जान बचाने वाले की ही जान चली जाए तो चिंता का विषय है. कल की घटना है ये, कल देर शाम 7 बजे रेड बर्ड फ्लाइट के माध्यम से एक मरीज को हम लोग दिल्ली ले जा रहे थे. उसके बाद लगभग साढ़े सात बजे जानकारी मिली कि वो विमान रडार से हट गया. उसके बात जो बातें सामने आईं. फिर हम लोगों को सूचना मिली कि चतरा के एक घने जंगल में विमान हादसाग्रस्त हो गया.

ये भी पढ़ें- टर्बोचार्ज्ड इंजन, आधुनिक तकनीक फिर भी क्रैश हुई एयर एंबुलेंस, प्लेन पर उठे सवाल

Add Zee News as a Preferred Source

प्लेन क्रैश की जगह सूचना मिली तो हमने अपनी पूरी टीम को लगाया.प्लेन क्रैश की जगह सूचना मिली तो हमने अपनी पूरी टीम को लगाया. उस विमान में जो सात लोग थे, उनकी बॉडी को रिकवर किया गया. इसे लेकर हम लोग यहां पर आए हैं. अभी सभी शवों का पोस्टमार्टम होगा. हम लोग पीड़ित परिजनों से भी मिले. बहुत दुख हुआ, क्योंकि यह बहुत बड़ी घटना है.

जो मारे गए हैं, उनके परिवार के साथ हम हैं, हमारी सरकार है. हम लोग जो बेहतर से बेहतर होगा, वह करेंगे. इस घटना में जांच के आदेश दिए हैं. जब उन्हें मालूम था कि वेदर खराब है, तो क्यों उड़ान भरी गई. जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी.