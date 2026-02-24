Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3120699
Zee Bihar JharkhandJH chatra

एयर एंबुलेंस क्रैशः घटनास्थल पर पहुंचे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, बोले- एक्सपर्ट टीम करेगी घटना की जांच

Air Ambulane Crash News: झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने घटनास्थल का दौरा किया और पीड़ित परिजनों से भी मुलाकात की. उन्होंने इसे झारखंड का अबतक का सबसे बड़ा प्लेन हादसा बताया.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 24, 2026, 11:04 AM IST

Trending Photos

मंत्री इरफान अंसारी
मंत्री इरफान अंसारी

Chatra Air Ambulane Crash Update: चतरा में एयर एम्बुलेंस क्रैश होने की घटना में सभी सात लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है. घटना सोमवार (23 फरवरी) की देरशाम को हुई थी. अब झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने घटनास्थल का दौरा किया है. स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी चतरा के सदर अस्पताल पहुंचे, जहां सभी शव रखे हुए हैं. मंत्री इरफान अंसारी ने यहां पीड़ित परिजनों से भी मुलाकात की और उन्हें सांत्वनाएं दीं. इस घटना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि जांच का विषय है, एक्सपर्ट लोगों की टीम आ रही है. वो जांच करेंगी. उसके बाद सच्चाई पता चलेगी.

मीडिया से बातचीत में मंत्री इरफान अंसारी ने इसे झारखंड राज्य के लिए अबतक का सबसे बड़ा विमान त्रासदी बताया. उन्होंने कहा कि एयर एंबुलेंस का काम किसी की जान बचाना होता, जब जान बचाने वाले की ही जान चली जाए तो चिंता का विषय है. कल की घटना है ये, कल देर शाम 7 बजे रेड बर्ड फ्लाइट के माध्यम से एक मरीज को हम लोग दिल्ली ले जा रहे थे. उसके बाद लगभग साढ़े सात बजे जानकारी मिली कि वो विमान रडार से हट गया. उसके बात जो बातें सामने आईं. फिर हम लोगों को सूचना मिली कि चतरा के एक घने जंगल में विमान हादसाग्रस्त हो गया. 

ये भी पढ़ें- टर्बोचार्ज्ड इंजन, आधुनिक तकनीक फिर भी क्रैश हुई एयर एंबुलेंस, प्लेन पर उठे सवाल

Add Zee News as a Preferred Source

प्लेन क्रैश की जगह सूचना मिली तो हमने अपनी पूरी टीम को लगाया.प्लेन क्रैश की जगह सूचना मिली तो हमने अपनी पूरी टीम को लगाया. उस विमान में जो सात लोग थे, उनकी बॉडी को रिकवर किया गया. इसे लेकर हम लोग यहां पर आए हैं. अभी सभी शवों का पोस्टमार्टम होगा. हम लोग पीड़ित परिजनों से भी मिले. बहुत दुख हुआ, क्योंकि यह बहुत बड़ी घटना है. 

जो मारे गए हैं, उनके परिवार के साथ हम हैं, हमारी सरकार है. हम लोग जो बेहतर से बेहतर होगा, वह करेंगे. इस घटना में जांच के आदेश दिए हैं.  जब उन्हें मालूम था कि वेदर खराब है, तो क्यों उड़ान भरी गई. जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी.

 

TAGS

Irfan AnsariChatra NewsAir Ambulance Crash

Trending news

Irfan Ansari
एयर एंबुलेंस क्रैशः घटनास्थल पर पहुंचे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी
bihar breaking news
Bihar Breaking News Live: बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन का दरभंगा दौरा आज, संजय सरावगी के जाएंगे घर
Chatra News
टर्बोचार्ज्ड इंजन, आधुनिक तकनीक फिर भी क्रैश हुई एयर एंबुलेंस, प्लेन पर उठे सवाल
Jharkhand Budget 2026
Jharkhand Budget 2026 Live: हेमंत सोरेन सरकार आज पेश करेगी झारखंड का 'अबुआ दिशोम बजट', युवाओं-महिलाओं पर हो सकता है फोकस
Chatra News
एयर एंबुलेंस क्रैशः सभी मृतकों की पहचान हुई, कैसे हुई दुर्घटना, DC ने बताई यह वजह
Chatra News
चतरा में एयर एंबुलेंस क्रैश, एक परिवार के 3 सदस्यों समेत कुल 7 लोगों की दर्दनाक मौत
Chatra Plane Crash
चतरा एयर एंबुलेंस हादसा पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने जताया गहरा दुख
Air ambulance
रांची से दिल्ली जा रहा एयर एंबुलेंस चतरा के जंगलों में क्रैश, ATC से टूटा था संपर्क
Giridih news
गिरिडीह में चुनावी हिंसा: वार्ड पार्षद प्रत्याशी के पुत्र ने 2 को मारी गोली
Tourism Minister
मधुबनी में पर्यटन मंत्री के काफिले की एस्कॉर्ट गाड़ी ने स्कूटी को रौंदा,एक युवक घायल