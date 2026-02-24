Chatra Air Ambulance Crash: झारखंड के चतरा जिले में सोमवार (23 फरवरी) की देर शाम को एक एयर एंबुलेंस हादसे का शिकार हो गई. इस घटना में प्लेन में सवार सभी सात लोगों की दर्दनाक मौत की पुष्टि हो चुकी है. मरने वालों में दो क्रू मेंबर के अलावा एक मरीज और उसके परिजन शामिल हैं. जानकारी के मुताबिक जो एयर एंबुलेंस प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ, वह रेड बर्ड एयरवेज नाम की एविएशन कंपनी का बीचक्राफ्ट सी90 विमान वीटी-एजेवी (हल्का विमान) था. आइए जानते हैं कि इस विमान की क्या खासियत है और आखिर कैसे यह हादसे का शिकार हो गया?

रेड बर्ड एयरवेज कंपनी का था विमान

रेड बर्ड एयरवेज कंपनी की अधिकारिक वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार यह एविवेशन कंपनी साल 2018 से इस फील्ड में काम कर रही है. नई दिल्ली के अक्षय कुमार ने इस कंपनी की स्थापना की थी. कंपनी के पास 5 साल का विमान सेवा का एक्‍सपीरिंयस है. इतना ही नहीं यह कंपनी 1500 से ज्‍यादा सफल फ्लाइट्स उड़ा चुकी है. कहा जा रहा है कि चतरा में जो प्लेन क्रैश हुआ, वह अत्याधुनिक था.

दुर्घटनाग्रस्त विमान की खासियत

शक्तिशाली इंजन- जानकारी के मुताबिक, दु्र्घटनाग्रस्त विमान में Tecnam P2010 TDI जैसा शक्तिशाली टर्बोचार्ज्ड इंजन लगा हुआ था. यह इंजन जेट A-1 (Jet-A1) और डीजल ईंधन दोनों पर चल सकता है और बहुत कम ईंधन खपत करता है. इस इंजन के साथ प्लेन 450 से 500 किमी/घंटा की रफ्तार से लगातार 14 घंटे तक उड़ान भर सकता है. यह इंजन मुख्य रूप से लंबी दूरी की यात्रा करने वाले हल्के विमानों में लगाया जाता है.

जबरदस्त रडार सिस्टम- रेडबर्ड एयरवेज कंपनी ने हमेशा सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया है और इनके विमानों का ट्रैक रिकॉर्ड सुरक्षित उड़ान का रहा है. हालांकि, इसके बावजूद इसके कुछ विमान दुर्घटना का शिकार हो चुके हैं.

मेडिकल इमरजेंसी सेवाएं- कंपनी की वेबसाइट के अनुसार, वह 24 घंटे मेडिकल इमरजेंसी सेवाएं प्रदान करते हैं. जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ उसमें उन्नत जीवन रक्षक उपकरण, डॉक्टर और अटेंडेंट मौजूद थे.

बड़े रनवे की जरूरत नहीं- इस प्लेन को लैंड करने के लिए बड़े रनवे की जरूरत नहीं होती है. यह छोटे रनवे पर भी उतर सकता है और उड़ान भर सकता है. इस प्लेन में दो पायलट, एक डॉक्टर, एक मेडिकल स्टाफ और मरीज के साथ दो अन्य लोगों की जगह होती है.