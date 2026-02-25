चतरा एयर एंबुलेंस हादसा: पटना के सचिन मिश्रा की मौत, बीमार मां से मिलने की थी आखिरी ख्वाहिश; परिवार ने अस्पताल पर लगाए गंभीर आरोप

चतरा में हुए एयर एंबुलेंस क्रैश में पटना के रहने वाले सचिन मिश्रा की भी दर्दनाक मौत हो गई. सचिन एयर एंबुलेंस में बतौर नर्सिंग स्टाफ तैनात थे. हादसे से कुछ घंटे पहले ही उन्होंने अपनी बीमार मां से फोन पर बात की थी और उनकी तबीयत के बारे में पूछा था. बेटे की मौत की खबर सुनते ही मां बार-बार बेहोश हो रही थीं.

सचिन चार भाइयों में तीसरे नंबर पर थे. उनके पिता का निधन वर्ष 2005 में हो गया था. इसके बाद ननिहाल पक्ष और बड़े भाइयों ने परिवार की जिम्मेदारी संभाली. बड़े भाई आज भी कुर्जी स्थित मंदिर में पूजा-पाठ कर परिवार चलाते हैं. परिवार फिलहाल राजीव नगर में रहता है, जबकि पैतृक घर सिवान जिले के तिलकथू थाना हसनपुरा में है. आर्थिक स्थिति पहले से ही कमजोर बताई जा रही है. सचिन तीन दिन पहले पटना आए थे. सचिनकी मां ने बताया कि उनकी तबीयत खराब चल रही थी, इसलिए सचिन छुट्टी लेकर घर आना चाहता था, लेकिन अस्पताल प्रशासन उसे छुट्टी नहीं दे रहा था. घटना से तीन दिन पहले वह एक मरीज को लेकर जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आया था. परिवार का आरोप है कि वह वहां से घर आने वाला था, लेकिन अस्पतालकर्मियों ने उसे एयरपोर्ट पर ही रोक लिया और जबरन वापस अपने साथ ले गए.

सचिन की बहन ने बताया कि दोपहर में उसकी मां से बात हुई थी. मां ने दवा के रिएक्शन के बारे में बताया तो सचिन ने एक डॉक्टर से दिखाने की सलाह दी थी. इसके बाद शाम से उसका फोन बंद हो गया. परिवार लगातार संपर्क करने की कोशिश करता रहा, लेकिन कॉल नहीं लगा. बहन का कहना है कि सचिन मां से मिलने के लिए बेचैन था और लगातार छुट्टी मांग रहा था. अगर उसे छुट्टी मिल जाती, तो शायद यह हादसा नहीं होता. परिवार ने अस्पताल कर्मियों की भूमिका की जांच और कार्रवाई की मांग की है.

सचिन के मामा दिनेश पांडे के अनुसार, रात करीब 11 बजे हादसे की सूचना मिली. परिवार के सदस्य तुरंत चतरा के लिए रवाना हुए और सुबह 7 बजे पहुंचे. पोस्टमार्टम की प्रक्रिया दोपहर तक चली. मौके पर कई अधिकारी पहुंचे और सहायता का आश्वासन दिया, लेकिन अब तक परिवार को किसी तरह की आर्थिक मदद नहीं मिली है. यहां तक कि एंबुलेंस खर्च भी परिवार को खुद उठाना पड़ा. जिस कंपनी में सचिन कार्यरत थे, उसकी ओर से भी फिलहाल कोई सहायता नहीं दी गई है.

रिपोर्ट: प्रकाश कुमार सिन्हा