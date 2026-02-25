Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3121982
Zee Bihar JharkhandJH chatra

चतरा एयर एंबुलेंस हादसा: पटना के सचिन मिश्रा की मौत, बीमार मां से मिलने की थी आखिरी ख्वाहिश; परिवार ने अस्पताल पर लगाए गंभीर आरोप

Jharkhand News: चतरा एयर एंबुलेंस हादसे में पटना के रहने वाले सचिन मिश्रा की दर्दनाक मौत हो गई. सचिन एयर एंबुलेंस में नर्सिंग स्टाफ के रूप में तैनात थे और हादसे से कुछ घंटे पहले ही उन्होंने अपनी बीमार मां से बात की थी. परिवार का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने उन्हें छुट्टी नहीं दी, जिससे सचिन मां से मिलने के दौरान एयर एंबुलेंस में शामिल थे. हादसे ने परिवार में गहरा सदमा और आर्थिक कठिनाई पैदा कर दी है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 25, 2026, 12:05 PM IST

Trending Photos

चतरा एयर एंबुलेंस हादसा: पटना के सचिन मिश्रा की मौत, बीमार मां से मिलने की थी आखिरी ख्वाहिश; परिवार ने अस्पताल पर लगाए गंभीर आरोप
चतरा एयर एंबुलेंस हादसा: पटना के सचिन मिश्रा की मौत, बीमार मां से मिलने की थी आखिरी ख्वाहिश; परिवार ने अस्पताल पर लगाए गंभीर आरोप

चतरा में हुए एयर एंबुलेंस क्रैश में पटना के रहने वाले सचिन मिश्रा की भी दर्दनाक मौत हो गई. सचिन एयर एंबुलेंस में बतौर नर्सिंग स्टाफ तैनात थे. हादसे से कुछ घंटे पहले ही उन्होंने अपनी बीमार मां से फोन पर बात की थी और उनकी तबीयत के बारे में पूछा था. बेटे की मौत की खबर सुनते ही मां बार-बार बेहोश हो रही थीं. 

सचिन चार भाइयों में तीसरे नंबर पर थे. उनके पिता का निधन वर्ष 2005 में हो गया था. इसके बाद ननिहाल पक्ष और बड़े भाइयों ने परिवार की जिम्मेदारी संभाली. बड़े भाई आज भी कुर्जी स्थित मंदिर में पूजा-पाठ कर परिवार चलाते हैं. परिवार फिलहाल राजीव नगर में रहता है, जबकि पैतृक घर सिवान जिले के तिलकथू थाना हसनपुरा में है. आर्थिक स्थिति पहले से ही कमजोर बताई जा रही है. सचिन तीन दिन पहले पटना आए थे. सचिनकी मां ने बताया कि उनकी तबीयत खराब चल रही थी, इसलिए सचिन छुट्टी लेकर घर आना चाहता था, लेकिन अस्पताल प्रशासन उसे छुट्टी नहीं दे रहा था. घटना से तीन दिन पहले वह एक मरीज को लेकर जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आया था. परिवार का आरोप है कि वह वहां से घर आने वाला था, लेकिन अस्पतालकर्मियों ने उसे एयरपोर्ट पर ही रोक लिया और जबरन वापस अपने साथ ले गए.

ये भी पढ़ें: चतरा एयर एंबुलेंस हादसा: दो परिवारों का बुझ गया चिराग, लातेहार और चतरा में पसरा मातम

Add Zee News as a Preferred Source

सचिन की बहन ने बताया कि दोपहर में उसकी मां से बात हुई थी. मां ने दवा के रिएक्शन के बारे में बताया तो सचिन ने एक डॉक्टर से दिखाने की सलाह दी थी. इसके बाद शाम से उसका फोन बंद हो गया. परिवार लगातार संपर्क करने की कोशिश करता रहा, लेकिन कॉल नहीं लगा. बहन का कहना है कि सचिन मां से मिलने के लिए बेचैन था और लगातार छुट्टी मांग रहा था. अगर उसे छुट्टी मिल जाती, तो शायद यह हादसा नहीं होता. परिवार ने अस्पताल कर्मियों की भूमिका की जांच और कार्रवाई की मांग की है.

सचिन के मामा दिनेश पांडे के अनुसार, रात करीब 11 बजे हादसे की सूचना मिली. परिवार के सदस्य तुरंत चतरा के लिए रवाना हुए और सुबह 7 बजे पहुंचे. पोस्टमार्टम की प्रक्रिया दोपहर तक चली. मौके पर कई अधिकारी पहुंचे और सहायता का आश्वासन दिया, लेकिन अब तक परिवार को किसी तरह की आर्थिक मदद नहीं मिली है. यहां तक कि एंबुलेंस खर्च भी परिवार को खुद उठाना पड़ा. जिस कंपनी में सचिन कार्यरत थे, उसकी ओर से भी फिलहाल कोई सहायता नहीं दी गई है.

रिपोर्ट: प्रकाश कुमार सिन्हा

TAGS

chatra air ambulance crash

Trending news

Jharkhand news
चतरा एयर एंबुलेंस हादसा: दो परिवारों का बुझ गया चिराग, लातेहार और चतरा में पसरा मातम
Jharkhand news
झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के पोते वीर सोरेन की हिमाचल प्रदेश में संदिग्ध मौत
amit shah
आज से तीन दिन तक बिहार दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह
Patna Metro
26 फरवरी को बंद रहेगी मेट्रो, भूतनाथ-मलाही पकड़ी स्टेशनों के लिए शुरू होगा ट्रायल
Bihar Crime News
नालंदा में खूनी खेल: महज ₹5000 के लिए 17 साल के सौरव की हत्या
Bihar News
बक्सर में खूनी इश्क: जयमाला के बीच में पहुंचे 'आशिक' ने दुल्हन को मारी गोली
patna news
चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में छात्र की संदिग्ध मौत, फंदे से लटका मिला शव
patna news
दानापुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई: फरार अपराधी रोहन कुमार गिरफ्तार
siwan news
शादी की खुशियां मातम में बदली, सीवान में बारात के दौरान फायरिंग; मामा को लगी गोली
patna news
पटना PMCH में नवजात चोरी का सनसनीखेज खुलासा: पुलिस की तेजी से बच्चा सुरक्षित बरामद