चतरा एयर एंबुलेंस हादसा: दो परिवारों का बुझ गया चिराग, लातेहार और चतरा में पसरा मातम

Jharkhand News: चतरा में जीवन बचाने निकली एयर एंबुलेंस हादसे में सात लोगों की मौत हो गई. इस त्रासदी ने दो परिवारों को गहरा सदमा दिया, जिनके इकलौते पुत्र और चिराग हमेशा के लिए बुझ गए. डॉ. विकास कुमार गुप्ता और पायलट विवेक विकास भगत के परिवार इस हादसे से सबसे अधिक प्रभावित हुए. परिजन और स्थानीय प्रशासन हादसे के बाद परिवारों का हौसला बढ़ाने में जुटे हैं.वहीं औरंगाबाद के निवासी एक युवा डॉक्टर की भी मौत हो गई है. मृत डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता का शव उनके पैतृक गांव मदनपुर प्रखंड के मनिका पहुंचा तो वहां का माहौल किसी को भी रुलाने के लिए काफी था. 

Last Updated: Feb 25, 2026, 11:53 AM IST

चतरा: जीवन बचाने के मिशन पर निकली एयर एंबुलेंस चतरा में क्रैश हो गई, जिसमें सात लोगों की मौत हो गई. इस हादसे का सबसे गहरा घाव दो ऐसे परिवारों को मिला, जिनके घर के इकलौते चिराग हमेशा के लिए बुझ गए. सबसे ज्यादा सदमा डॉ. विकास कुमार गुप्ता के परिवार को लगा. उनके पिता बजरंगी प्रसाद ने कांपती आवाज में बताया कि उन्होंने सब्जी बेचकर बेटे को पढ़ाया था. गरीबी और अभाव के बीच पला सपना तब साकार हुआ, जब बेटा डॉक्टर बना. उन्हें उम्मीद थी कि वही बेटा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, संघर्षों का प्रतिफल देगा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था. जिस बेटे के कंधे पर सिर रखकर सुकून पाने की चाह थी, उसी बेटे की अर्थी को पिता को अपने कंधों पर उठाना पड़ा. यह दृश्य देख हर आंख नम हो गई. 

वहीं, चतरा के कार्यपालक अभियंता देवसहाय भगत के इकलौते पुत्र, पायलट विवेक विकास भगत भी इस हादसे में काल के गाल में समा गए. पिता ने कहा, 'मेरे बेटे में मुझे रब दिखता था. उसमें समाजसेवा का जज्बा था.' परिवार की सारी उम्मीदें और सपने उसी एक बेटे से जुड़े थे. बेटे की मौत की खबर मिलते ही घर में कोहराम मच गया. मां बेसुध हो गईं, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. 

हादसे के बाद मंत्री इरफान अंसारी, सांसद काली चरण सिंह और विधायक जनार्दन पासवान ने परिजनों से मिलकर ढांढस बंधाया. जिला प्रशासन की ओर से डीसी और एसपी ने भी शोक संतप्त परिवारों को हरसंभव सहयोग का भरोसा दिया. यह हादसा सिर्फ सात जिंदगियों का अंत नहीं है, बल्कि सात परिवारों के सपनों, उम्मीदों और भविष्य का टूट जाना है. जिन बेटों को पिता ने बुढ़ापे का सहारा समझकर पाला-पोसा, आज उन्हीं की अर्थी को कंधा देना पड़ा—इससे बड़ा दुख शायद किसी पिता के जीवन में नहीं हो सकता. आज लातेहार और चतरा में मातम पसरा है. हर आंख नम है, हर दिल में टीस है. जीवन बचाने निकली एयर एंबुलेंस ने सात परिवारों को ऐसा जख्म दे दिया, जो शायद कभी भर नहीं पाएगा.

एयर एंबुलेंस दुर्घटना में मरने वालों में औरंगाबाद के निवासी एक युवा डॉक्टर की भी मौत 

झारखंड के चतरा जिले में एयर एंबुलेंस दुर्घटना में औरंगाबाद के निवासी एक युवा डॉक्टर की भी मौत हो गई है. मृत डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता का शव उनके पैतृक गांव मदनपुर प्रखंड के मनिका पहुंचा तो वहां का माहौल किसी को भी रुलाने के लिए काफी था. चारों तरफ शोक पसरा हुआ था. मंगलवार देर शाम डॉ. विकास की अंत्येष्टि की गई. परिजनों और गांववालों ने बताया कि विकास बचपन से ही काफी कुशाग्र और होनहार था. गांव में जब भी आते थे तो सबसे मिलते जुलते थे और सबका सम्मान करते थे. जब भी कोई औरंगाबाद से रांची रिम्स में या अन्य अस्पताल में इलाज के लिए जाता था तो उसका खास ख्याल रखते थे. कोरोना काल में भी उन्होंने इस इलाके के सैकड़ों मरीजों की मदद की थी. उनकी लोकप्रियता का अंदाज से लगाया जा सकता है कि पूरे गांव के लोगों ने मिलकर शोक मनाया और मंगलवार की रात गांव के किसी घर में चूल्हा नहीं जला. मौके पर पहुंचकर औरंगाबाद के पूर्व सांसद एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार सिंह ने शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी और कहा कि मुश्किल की घड़ी में वह पूरे परिवार के साथ खड़े हैं.

रिपोर्ट: धर्मेन्द्र पाठक

