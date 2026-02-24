Chatra Plane Crash: चतरा में एयर एंबुलेंस क्रैश, एक परिवार के 3 सदस्यों समेत कुल 7 लोगों की दर्दनाक मौत

Air Ambulance Crash: चतरा की डिप्टी कमिश्नर कीर्तिश्री ने बताया कि एयर एम्बुलेंस में सवार सभी सात लोगों की क्रैश में मौत हो गई. प्लेन रांची से दिल्ली जा रहा था. उन्होंने बताया कि एयरक्राफ्ट शाम करीब 7.30 बजे गायब हो गया था. यह सिमरिया के बरियातू पंचायत इलाके में क्रैश हुआ.
Trending Photos
Air Ambulance Crash Update: झारखंड के चतरा जिले से सोमवार (23 फरवरी) की देर शाम को एक दिल-दहलाने वाली घटना सामने आई है. यहां एक एयर एंबुलेंस क्रैश हो गया, जिसमें कुल 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. जानकारी के मुताबिक, रांची से दिल्ली जाते समय एयर एम्बुलेंस का दिल्ली से संपर्क टूट गया. हादसा सोमवार की शाम सिमरिया थाना क्षेत्र के केंदू कसारी स्थित करमटॉड जंगल में तब घटी. बताया जा रहा है कि एयर एंबुलेंस अचानक खराब मौसम की चपेट में आकर क्रैश कर गई. इस घटना में एयर एंबुलेंस में सवार सभी सात लोगों की मौत हो गई.
मृतकों के नाम
1- संजय कुमार (मरीज)
2- अर्चना देवी (मरीज की पत्नी)
3- ध्रुव कुमार (भांजा) के साथ साथ
4- विवेक विकास भगत (पायलट)
5- स्वराज दीप सिंह (सह पायलट)
6- डॉ. विकास कुमार गुप्ता (डॉक्टर)
7- सचिन कुमार मिश्रा (नर्सिंग असिस्टेंट)
इधर घटना की सूचना मिलते ही चतरा उपायुक्त कृतिश्री एवं पुलिस अधीक्षक सुमित अग्रवाल सहित जिले के कई वरीय अधिकारी के साथ साथ चतरा, सिमरिया और लातेहार जिले के बालूमाथ की चिकित्सा टीम तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हो गए. जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर पक्की सड़क और फिर लगभग 10 किलोमीटर घने जंगल के रास्ते होते हुए टीम को घटनास्थल तक पहुंचना पड़ा. अंतिम 5 किलोमीटर का सफर बेहद उबड़-खाबड़ रास्तों से तय किया गया.
एसएसबी ने चलाया सर्च ऑपरेशन
एसएसबी 35वीं बटालियन के जवानों ने घेराबंदी कर सर्च अभियान चलाया. काफी मशक्कत के बाद एयर एंबुलेंस के भीतर से सभी शवों को बाहर निकाला गया. और शवों को एम्बुलेंस तक लाने के लिए करीब 4 किलोमीटर तक कंधे पर उठाकर उबड़-खाबड़ रास्ता तय करना . तब जाकर शव सदर अस्पताल चतरा के लिए रवाना किया जा सका.
खराब मौसम बना हादसे की वजह
बताया जाता है कि शाम करीब 7:30 बजे जब एयर एंबुलेंस सिमरिया थाना क्षेत्र के घने जंगलों के ऊपर से गुजर रही थी, तभी अचानक मौसम खराब हो गया. तेज आंधी, बिजली की चमक और बारिश के बीच एयर एंबुलेंस संतुलन खो बैठी और करमटॉड जंगल में क्रैश कर गई.