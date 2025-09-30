Advertisement
Chatra News: दबंगों ने दलित परिवार के घर में लूटपाट की और फिर आग लगा दी, अब जांच में जुटी पुलिस

Chatra Crime News: चतरा जिले के पथलगड्डा थाना क्षेत्र के बोगासाडम गांव में दबंगों ने एक दलित परिवार के घर में घुसकर जमकर मारपीट की और जाते-जाते घर में आग लगा दी. पुलिस अब जांच कर रही है. साथ ही पुलिस इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रही है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 30, 2025, 09:14 AM IST

Chatra Bullies Set Fire On Dalit Family Home: झारखंड के चतरा जिले के पथलगड्डा थाना क्षेत्र के बोगासाडम गांव में दबंगों ने एक दलित परिवार के घर में घुसकर जमकर मारपीट किया और घर में रखे नकद सहित अन्य सामग्री लूट लिया. इतना ही नहीं जाते-जाते दबंगों ने उसके घर में आग लगा दी. घटना से आहत पीड़ित परिवार थाना पहुंची और पूरे मामले से उन्हें अवगत कराया. जब तक पुलिस मौके पर पहुंचती तब तक आरोपी वहां से फरार हो चुके थे. इधर घटना की जानकारी मिलते ही सिमरिया एसडीपीओ शुभम खंडेलवाल पत्थलगडा थाना पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए हैं. 

दबंगों की पिटाई में घायल पीड़ित परिवार के सदस्य गिरधारी रजक ने थाना को बताया कि उनके पिता दीपू बैठा के नाम खाता 26 प्लॉट 3643 रकबा 10.4 एकड़ जमीन ऑनलाइन व कब्जा में है. इसी प्लॉट में उनका घर बना हुआ है. आज गांव के ही कुछ दबंग लोगों के द्वारा मजमा लगाकर हथियार के साथ उनके घर पर धावा बोल दिए और घर में जितने भी सदस्य थे, उनके साथ मारपीट की. उनकी बहु के साथ छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया गया. साथी घर में रखे तीन लाख नगद, जेवरात और मोबाइल भी लूट ले गए. उन्होंने सामूहिक रूप से उस भूखंड पर हल भी चला दिया. 

ये भी पढ़ें- गैंगस्टर प्रिंस खान के गुर्गे 'अंडा' पर पुलिस का बिग एक्शन, करता था रंगदारी

गिरधारी रजक ने बताया कि वे दलित परिवार से हैं. जिसके कारण उन पर अत्याचार किया जा रहा है. बहू के साथ बदतमीजी की गई. छोटा बेटा को कुल्हाड़ी से काटने जा रहा था. वह किसी तरह जंगल में भाग कर जान बचाई है. उन्होंने गांव के कृष्ण महतो, प्रीतम महतो, छठु महतो, प्रभु महतो, भरत महतो, बसंत महतो, महेंद्र प्रसाद, परमेश्वर, देवलाल महतो, संजय, मिथिलेश प्रसाद, जगदीश और मंगल सहित अन्य के खिलाफ थाना में लिखित शिकायत की है. हालांकि, पुलिस इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रही है.

रिपोर्ट- धर्मेंद्र पाठक

