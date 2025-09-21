Uttam Yadav Encounter: छेड़खानी में गया जेल फिर बन गया 50 हजार का इनामी गैंगस्टर उत्तम यादव, अब पुलिस ने किया ढेर
उत्तम यादव का एनकाउंटर
Uttam Yadav Encounter: छेड़खानी में गया जेल फिर बन गया 50 हजार का इनामी गैंगस्टर उत्तम यादव, अब पुलिस ने किया ढेर

Chatra Encounter: चतरा में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया पचास हजार का इनामी कुख्यात अपराधी उत्तम यादव का पोस्टमार्टम देर रात 12 बजे कराया गया. उपायुक्त कृतिश्री जी के निर्देश पर सदर अस्पताल में इसके पोस्टमार्टम के लिए एक टीम का गठन किया गया. जिसमें सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ पंकज कुमार, अंचलाधिकारी अनिल कुमार, डॉ रवि रंजन सहित अन्य शामिल थे. आपको बताते चलें कि उत्तम यादव बीते माह हजारीबाग में ज्वेलरी शॉप पर फायरिंग की घटना को अंजाम देकर ली थी जिम्मेवारी. इतना ही नहीं यह बिहार सरकार के 50 हजार के इनामी अपराधी था.

