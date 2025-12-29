Chatra News: नक्सलियों के बीच खूनी संघर्ष में पूर्व कमांडर समेत 2 की मौत, 3 अन्य घायल

Chatra Crime News: झारखंड का चतरा जिला रविवार (28 दिसंबर) की रात को उस वक्त गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा, जब गेंदरा गांव में नक्सलियों के दो गुटों के बीच वर्चस्व को लेकर हिंसक झड़प हो गई. जानकारी के मुताबिक, इस हिंसक मुठभेड़ में 2 पूर्व नक्सलियों की मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हैं. घटना रात करीब 1:00 बजे की है. बताया जा रहा है कि टीएसपीसी (TSPC) के पूर्व नक्सली धीरेंद्र गंझू और चूरामन गंझू एक गैंग बनाकर श्याम गंझू के घर हमले की नीयत से पहुंचे थे, लेकिन जवाबी फायरिंग में धीरेंद्र और चूरामन दोनों मारे गए. वहीं इस संघर्ष में NIA आरोपी श्याम भोक्ता, उसकी पत्नी और साला गंभीर रूप से घायल हुए हैं. घायलों को रांची रिम्स (RIMS) रेफर किया गया है. एसपी सुमित अग्रवाल ने पुष्टि की कि यह आपसी रंजिश का मामला है. मारे गए धीरेन्द्र पर 30 से ज्यादा केस दर्ज थे. पुलिस ने इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है.

