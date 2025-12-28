Advertisement
37 देशों की साइकिल यात्रा और 11 पर्वत शिखरों को लांघकर हंटरगंज पहुंची समीरा खान, थाना प्रभारी ने किया स्वागत

Cyclist Samira Khan: भारत की बहादुर पर्वतारोही और विश्व प्रसिद्ध साइकिलिस्ट समीरा खान 37 देशों की साइकिल यात्रा और 11 पर्वत शिखरों को लांघकर हंटरगंज पहुंची. इस दौरान थाना प्रभारी ने उनका स्वागत किया.

Dec 28, 2025

Cyclist Samira Khan: भारत की बहादुर पर्वतारोही और विश्व प्रसिद्ध साइकिलिस्ट समीरा खान झारखंड के चतरा जिले के हंटरगंज पहुंचीं. जैसे ही उनकी साइकिल यात्रा प्रखंड की सीमा में दाखिल हुई, स्थानीय पुलिस प्रशासन ने उनका भव्य स्वागत किया. थाना प्रभारी प्रभात कुमार ने उन्हें पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया. साथ ही, रात्रि विश्राम सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कीं. मध्यप्रदेश के एक छोटे से गांव से निकलकर विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाने वाली समीरा खान का सफर किसी प्रेरणा कथा से कम नहीं है. 

भारतीय महिला शक्ति को दिया नया आयाम
37 देशों की साइकिल यात्रा और 11 पर्वत चोटियों पर आरोहण कर उन्होंने भारतीय महिला शक्ति को नया आयाम दिया है. बिहार होते हुए झारखंड में प्रवेश करने पर पुलिस अधिकारियों ने उन्हें सम्मान दिया. इस दौरान थाना प्रभारी प्रभात कुमार ने कहा कि समीरा पूरे विश्व के लिए प्रेरणा हैं. उनका साहस युवतियों को नई दिशा देगा.

उनकी उपलब्धियां अद्भुत हैं, 37 देशों की साइकिल यात्रा कर 11 पर्वत चोटियों पर चढ़ाई, जिनमें 7 पर सफल फतह, नेपाल की 6,859 मीटर ऊंची अमा डबलाम चोटी का आरोहण किया है. इतना ही नहीं, दुनिया की कठिन पर्वतमालाओं में शामिल बियाफो ग्लेशियर और  उहरू पिक और किलिमंजारो पर साइकिल चलाने वाली पहली भारतीय महिला है. लेकिन इन उपलब्धियों के पीछे संघर्षों की लंबी कहानी भी है.

यह भी पढ़ें: हॉकी इंडिया लीग का शुभारंभ आज, उद्घाटन में शामिल होंगी कल्पना सोरेन और मिस वर्ल्ड

कठिन परिस्थितियों ने समीरा को नहीं तोड़ा
महज 9 वर्ष की उम्र में मां का निधन और कुछ साल बाद पिता का भी साया सिर से उठ गया. लेकिन कठिन परिस्थितियों ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि मजबूत बनाया. संसाधनों की कमी के बावजूद उन्होंने साइकिल को अपना साथी बनाया और दुनिया देखने के अपने सपने को हकीकत में बदला. अपनी यात्राओं के साथ-साथ समीरा अब देश भर के स्कूलों में जाकर छात्राओं को प्रेरित करती हैं.

छात्राओं को संबोधित करते हुए समीरा ने कहा कि  सपना बड़ा रखो, दुनिया तुम्हारी है. पहला कदम हिम्मत से उठाना है. भारत की यह साहसी बेटी आज लाखों युवाओं के लिए आशा और प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है. उनका सफर अभी जारी है और उनके कदम दुनिया को प्रेरित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं.

रिपोर्ट: धर्मेंद्र पाठक

