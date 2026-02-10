चतरा में रिश्तों का खूनी अंत: पूर्व पति ने बीच सड़क पर गोलियों से भूना; दूसरी शादी से नाराज होकर पत्नी को उतारा मौत के घाट

Chatra News: झारखंड के चतरा जिले में रिश्तों के कत्ल की एक ऐसी वारदात सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को दहला दिया है. हंटरगंज थाना क्षेत्र के गायघाट गांव में एक महिला के पूर्व पति ने मंगलवार को अमंगल करते हुए हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए अपनी ही पूर्व पत्नी को बीच सड़क पर गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया. इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस का कहना है कि यह पूरा मामला प्रेम प्रसंग और रंजिश से जुड़ा हुआ है.

पूनम कुमारी (25 साल) के वर्तमान पति योगेंद्र भुइयां ने इस नृशंस हत्या का सीधा आरोप पूनम के पूर्व पति किशोरी भुइयां पर लगाया है. किशोरी भुइयां कुरखेता का रहने वाला है. पुलिस ने जानकारी दी कि पूनम ने किशोरी को छोड़कर योगेंद्र से शादी कर ली थी, ​जिसे लेकर किशोरी लगातार गुस्से में था और पूनम के लिए जी का जंजाल बना हुआ था.

योगेंद्र का कहना है कि किशोरी ने रंजिश के तहत इस वारदात को अंजाम दिया है. घटना की सूचना मिलते ही हंटरगंज थाना प्रभारी प्रभात कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुँचे. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर चतरा सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

थाना प्रभारी ने शुरुआती जांच के आधार पर बताया कि यह मामला पूरी तरह से प्रेम प्रसंग और आपसी विवाद से जुड़ा है. पुलिस ने आरोपी पूर्व पति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है.

रिपोर्ट: धर्मेंद्र पाठक, चतरा

